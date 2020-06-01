ЕС хочет обложить 70 000 предприятий новым налогом

По данным Financial Times, в ЕС зреет план потребовать уплаты налога от 70 000 фирм в Европе, чей годовой оборот превышает 750 млн евро.

На минувшей неделе Европейская комиссия выступила с предложением создать фонд в размере 750 миллиардов евро для перезапуска экономики, а для этого нужно найти возможности финансирования.

Комиссар ЕС по бюджету Йоханнес Хан заявил, что с 70 тысяч крупных фирм можно собирать в год до десяти миллиардов евро налоговых сборов. В качестве альтернативы он считает, что в ЕС можно было бы ограничить расходы или же увеличить взносы стран-членов.