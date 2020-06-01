ЕС хочет обложить 70 000 предприятий новым налогом

Европейский Союз ищет новые источники финансирования. Как вариант рассматривается введение налога на доступ к Европейскому единому рынку, пишет Postimees.
По данным Financial Times, в ЕС зреет план потребовать уплаты налога от 70 000 фирм в Европе, чей годовой оборот превышает 750 млн евро.
На минувшей неделе Европейская комиссия выступила с предложением создать фонд в размере 750 миллиардов евро для перезапуска экономики, а для этого нужно найти возможности финансирования.
Комиссар ЕС по бюджету Йоханнес Хан заявил, что с 70 тысяч крупных фирм можно собирать в год до десяти миллиардов евро налоговых сборов. В качестве альтернативы он считает, что в ЕС можно было бы ограничить расходы или же увеличить взносы стран-членов.
В интервью Financial Times Хан сказал, что он пытается обеспечить стабильный денежный поток в ЕС не позднее чем к 2027 году, окончательная дополнительная сумма, по его оценке, должна составлять 15-20 млрд евро. В этом году бюджет ЕС предусматривает расходы на суммы в почти 168 млрд евро.