Видео ⟩ В Миннеаполисе грузовик въехал в толпу протестующих

Полиция задержала водителя, который на грузовике въехал в толпу протестующих. Инцидент произошел в американском Миннеаполисе, пишет Korrespondent со ссылкой на телевизионный канал KSTP.

В сообщении полиции говорится, что люди едва успели разбежаться, чтобы не попасть под колеса грузовика.

Автомобиль остановился, едва не задавив людей, после чего протестующие начали окружать его. Некоторые люди попытались попасть внутрь грузовика.

Сообщается, что водитель был госпитализирован в больницу с травмами. Получил водитель травмы из-за негодования протестующих, которых чуть было не сбил.

По информации полиции, никто из протестующих не пострадал.

В американском Миннеаполисе 31 мая, после разгона демонстрантов сотрудниками полиции, продолжаются акции протеста из-за смерти афроамериканца Джорджа Флойда. Местные жители обвиняют в трагедии полицейского, которые задерживал американца и душил его, прижав к земле ногой.