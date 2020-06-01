Квартиры в Таллинне подорожали даже в разгар коронакризиса

В мае в среднем квадратный метр квартиры в Таллинне стоил 2126,89 евро. В годовом сравнении цена выросла на 9,1 процента.

Медианная стоимость квадратного метра в Таллинне выросла еще больше: за год на 15,5 процента до 2094,86 евро, а за месяц на 5,2 процента.

В мае в Таллинне было всего заключено 527 сделок с квартирами на общую сумму 65,6 миллиона евро, месяцем ранее было 455 сделок на общую сумму в 54,9 миллиона евро. За май 2019 года было совершено 830 сделок на общую сумму 90,5 миллиона евро.

За пределами Таллинна средняя стоимость квадратного метра в квартире в мае выросла в годовом сравнении на 11,2 процента до 873,7 евро, но по сравнению с апрелем падение было на 5,9 процента.

Медианная стоимость квадратного метра за пределами Таллинна в мае составила 652,31 евро, то есть на 8,9 процента больше, чем годом раньше. По сравнению с апрелем медианная стоимость квадратного метра за пределами Таллинна упала на 23,8 процента.