По словам старейшины Хааберсти Андре Ханимяги, третий год подряд в семьях из Хааберсти рождаются тройняшки, и управа вносит свой вклад, чтобы, по мере возможности, помочь семьям. «Помимо выплачиваемого городом Таллинном пособия по рождению в сумме 6392 евро, можно ходатайствовать о различных социальных пособиях. Смогли помочь семье подгузниками и молочной смесью, также можем предложить помощь в поддержании дома в порядке», - пояснил Ханимяги.

Управа также общалась с различными предприятиями, чтобы поддержать семью. «Искренне рад, что центр по уходу за детьми Naerusuu поддержал семью холодильником, посудомоечной машиной и выдвижной кроватью для тройняшек с матрасами, правда кровать, так сказать, на вырост», - сказал старейшина и поблагодарил руководителя центра по уходу за детьми Кристину Мааярве. Старейшина подтвердил, что семья выразила желание получить от города жилье и находится в списках, ходатайствующих на муниципальное жилье.