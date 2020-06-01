Глава Estravel: мы впали в историческую крайность

- Как пошли дела у Estravel во время кризиса?

- Кризис наступил для нас так, что, если 27 февраля еще был совершенно нормальный рабочий день и оборот, то 28 февраля он упал до 50%. Теперь мы пришли к другой исторической крайности – в апреле у нас был негативный оборот. Налоговый департамент тоже удивился, как это возможно, но мы выплатили клиентам больше денег обратно, чем возникло оборота. Будучи на рынке уже 32 года, мы видели разные кризисы и мы закалены. Но сейчас совершенно другая обстановка.

- Поскольку нынешний кризис сравнивали с предыдущим экономическим кризисом – хотя отчасти несправедливо – как вы их сравнили бы?

- Если мы говорим об экономическом кризисе 2009 года, тогда наш оборот упал на 30% и тогда мы не несли убытков. В таком кризисе я хотел бы жить сегодня! Кризисом для нас было и 9/11 и извержение исландского вулкана Эйяфьядлайёкюдль. Во время извержения вулкана можно было путешествовать по суше, клиенты попали домой, поскольку передвигаться по Европе было возможно. Если во время экономического кризиса 2009 года число полетов уменьшилось, то сейчас (интервью проходило на прошлой неделе. – прим. ред.) полетов вообще нет. В апреле и мае было радостно, даже если один самолет пролетал над Таллинном, да еще и пассажирский. В европейских аэропортах бывали дни, когда не приземлялся ни один пассажирский самолет.

- Вы были вынуждены сокращать людей или снижать зарплаты?

- Разумеется. Мы попросили у Кассы по безработице пособие. Весь наш персонал работает с 50-процентной нагрузкой при сокращении зарплат на 50%. У нас есть и отдельные люди, которые были не согласны на новые условия, и их пришлось сократить по закону. Что будет летом, я пока не могу сказать, но против волны всеобщих сокращений ни у кого в нашей сфере нет иммунитета. Все одинаково пострадали. Сама я надеюсь, что бизнес-клиент восстановится первым, но они были и теми, кто отпал первым: крупные глобальные предприятия сразу наложили запрет на поездки. Может быть, медленнее всего будет восстанавливаться экспорт, т.е. incoming-фирмы, поскольку лето, по сути, мы пропускаем, а это наш основной сезон. Осенью Эстония – не популярное место назначения, не знаю почему (смеется).

Также и туроператоры: ни один чартерный рейс сейчас не взлетает. Мы все надеемся на эту мистическую дату – 15 июня – когда в Европе должны открыться границы. Очень-очень надеюсь, что Эстония не введет для прибывающих из Евросоюза и третьих стран 14-дневный карантин. В этой новой реальности уже можно было бы начать путешествовать. Я получил вчера три звонка, люди просили сообщить, когда будет открыт тот или иной маршрут – особенно популярна Венеция – люди хотят поехать туда, пока там нет толп.