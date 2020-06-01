Глава Estravel: мы впали в историческую крайность

Глава турфирмы Estravel Анне Самлик признается в Postimees, что нынешний кризис отличается от предыдущих, поскольку им, по сути, был установлен запрет на предпринимательство и от самой фирмы не зависит ничего.
- Как пошли дела у Estravel во время кризиса?
- Кризис наступил для нас так, что, если 27 февраля еще был совершенно нормальный рабочий день и оборот, то 28 февраля он упал до 50%. Теперь мы пришли к другой исторической крайности – в апреле у нас был негативный оборот. Налоговый департамент тоже удивился, как это возможно, но мы выплатили клиентам больше денег обратно, чем возникло оборота. Будучи на рынке уже 32 года, мы видели разные кризисы и мы закалены. Но сейчас совершенно другая обстановка.
- Поскольку нынешний кризис сравнивали с предыдущим экономическим кризисом – хотя отчасти несправедливо – как вы их сравнили бы?
- Если мы говорим об экономическом кризисе 2009 года, тогда наш оборот упал на 30% и тогда мы не несли убытков. В таком кризисе я хотел бы жить сегодня! Кризисом для нас было и 9/11 и извержение исландского вулкана Эйяфьядлайёкюдль. Во время извержения вулкана можно было путешествовать по суше, клиенты попали домой, поскольку передвигаться по Европе было возможно. Если во время экономического кризиса 2009 года число полетов уменьшилось, то сейчас (интервью проходило на прошлой неделе. – прим. ред.) полетов вообще нет. В апреле и мае было радостно, даже если один самолет пролетал над Таллинном, да еще и пассажирский. В европейских аэропортах бывали дни, когда не приземлялся ни один пассажирский самолет.
- Вы были вынуждены сокращать людей или снижать зарплаты?
- Разумеется. Мы попросили у Кассы по безработице пособие. Весь наш персонал работает с 50-процентной нагрузкой при сокращении зарплат на 50%. У нас есть и отдельные люди, которые были не согласны на новые условия, и их пришлось сократить по закону. Что будет летом, я пока не могу сказать, но против волны всеобщих сокращений ни у кого в нашей сфере нет иммунитета. Все одинаково пострадали. Сама я надеюсь, что бизнес-клиент восстановится первым, но они были и теми, кто отпал первым: крупные глобальные предприятия сразу наложили запрет на поездки. Может быть, медленнее всего будет восстанавливаться экспорт, т.е. incoming-фирмы, поскольку лето, по сути, мы пропускаем, а это наш основной сезон. Осенью Эстония – не популярное место назначения, не знаю почему (смеется).
Также и туроператоры: ни один чартерный рейс сейчас не взлетает. Мы все надеемся на эту мистическую дату – 15 июня – когда в Европе должны открыться границы. Очень-очень надеюсь, что Эстония не введет для прибывающих из Евросоюза и третьих стран 14-дневный карантин. В этой новой реальности уже можно было бы начать путешествовать. Я получил вчера три звонка, люди просили сообщить, когда будет открыт тот или иной маршрут – особенно популярна Венеция – люди хотят поехать туда, пока там нет толп.
- Есть ли какие-то сигналы, что люди вновь начнут путешествовать?
- Абсолютно. Во-первых, все те поездки, которые были отложены – турфирмы и авиакомпании очень хотели их отложить. Ничего не поделаешь, мы любим путешествовать и мы любознательны, я думаю, что первым восстановится передвижение по Европе. Я предполагаю, что первым делом будут путешествовать в страну, которая свободна от вируса и где хорошая система здравоохранения.
Точно увеличится продажа гостиниц, поскольку будут введены общеевропейские правила уборки. Размещение на дому, может быть, будет страдать дольше, поскольку люди не могут доверять, как там делается уборка, какими средствами.
- Некоторые страны, зависящие от туризма, дают туристам деньги за приезд – например, в Греции и на Сицилии туристам возвращается обратно часть затрат на поездку. Как можно заключить такую хорошую сделку?
- Напрямую денег интуристам никто не платит, но косвенно восстановление туризма действительно финансово поддерживается. Особенно это планируют делать страны Средиземноморья. Есть несколько стран, в том числе Япония, которые дали своим жителям какую-то сумму, чтобы они могли путешествовать внутри страны. Если мы говорим о Греции, Италии, Хорватии, Испании, то в этих странах доход от туризма столь важен, что они все сделают для безопасных путешествий. Ясно, что конкуренция между пунктами назначения будет кровавой, и, если Эстония не предпримет ничего радикального, мы проиграем в этой борьбе. К сожалению, мы не можем похвастаться таким климатом и стилем жизни, как страны Средиземноморья, поэтому у нас государство должно больше вмешиваться и помогать туристам привозить сюда деньги.
- О внутреннем туризме говорится много, что люди могли бы оставить больше денег дома. Заметно ли, что интерес к внутреннему туризму вырос?
- Я думаю, май и июнь – те месяцы, когда много отдыхают в Эстонии. Также можно поехать в Латвию и Литву. Удивительно, что хотя Литва была очень закрыта, они активизировались первыми и хотят приехать в Эстонию. Думаю, что у сельского туризма дела идут лучше, но, поскольку там доля эстонцев среди клиентов менее десяти процентов, приезд ближайших соседей не сильно поможет фирмам, занимающимся агротуризмом. Естественно, я призываю всех в июне отдыхать в Эстонии. Поскольку с 1 июня открыты спа, давайте оставим деньги эстонским предпринимателям. Но в июле давайте будем смотреть уже и за границу.
- Чего следует избегать при путешествиях в будущем?
- В наибольшей неизвестности оказались те потребители, которые покупали билеты через такие порталы, как Momondo и Skyscanner, поскольку они даже не знали, кому заплатили. Но они же заплатили деньги турбюро, что для многих оказалось неожиданностью. Когда приходит сообщение, что рейс отменен, тебе приходится общаться с турбюро, у которого ты купил авиабилет. К сожалению, онлайн-порталы выстроили процессы продажи, а не последующее обслуживание. Робот только продает и берет деньги, а изменить и вернуть билет он не умеет.
- Многие авиакомпании испытывают большие трудности и оказались на грани банкротства – стоит ли сейчас вообще принимать какие-то ваучеры?
- Авиакомпании повели себя по-разному. Finnair корректно вернул деньги и проблем не было, а с некоторыми бюджетными авиакомпаниями очень сложно общаться. Насколько я понял, Германия и Франция не готовы к тому, что их авиакомпания обанкротится, поэтому крупные авиакомпании все-таки останутся на рынке.
Рейсов явно станет меньше, и думаю, что цена на авиабилеты вырастет, поскольку конкуренции станет меньше и соотношения спроса и предложения расставит все на свои места. Мы сами думали, что вырастет где-то на 20%. Надеюсь, что не введут требование свободного среднего сиденья в самолете.
- Вернемся к Estravel. В последние годы вы мощно расширялись, каковы ваши собственные планы?
- Мы действуем сейчас в шести странах и этого пока достаточно. Наше счастье, что наш клиентский портфель очень широк, и, поскольку мы являемся представителем American Express, мы обслуживаем очень много глобальных клиентов.
Типы турбюро
Турбюро IATA: в Эстонии насчитывается 26 турбюро такого типа, у которых есть право самостоятельно выписывать авиабилеты.
Incoming-турбюро: продают за пределами Эстонии и являются экспортными предприятиями.
Туроператоры: сами составляют турпакеты и отвечают за то, чтобы все состоялось.
Посредники-турбюро: выступают посредниками для туроператоров, продающих пакеты, но не отвечают за них. В Эстонии пять-шесть турбюро, которые делают все вышеперечисленное.