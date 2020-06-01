Касса по безработице будет помогать иностранцам найти работу в Эстонии

Министерство социальных дел в сотрудничестве с Кассой по безработице будут предлагать работу тем краткосрочным иностранным работникам, которые потеряли работу, чтобы объединить предложения о работе и необходимость в сезонной рабочей силе. «В условиях кризиса свои рабочие места потеряли те иностранцы, у которых еще действует право на краткосрочную работу, но которым трудно покинуть Эстонию из-за ограничений на передвижение. Мы хотим объединить этих потенциальных работников с работодателями в условиях нехватки рабочей силы в сельском хозяйстве и других секторах. Благодаря этому мы решаем проблему нехватки сезонных работников и проблему безработицы среди людей, работающих по краткосрочным договорам, поэтому мы также сделали услугу смены работы Кассы по безработице более гибкой», – сказал министр социальных дел Танель Кийк.

В целях устранения нехватки рабочей силы в сельскохозяйственном секторе, вызванной коронавирусом и международными ограничениями на передвижение, Закон об иностранцах позволяет, в порядке исключения, краткосрочным работникам, чей период работы закончился, работать в сельскохозяйственном секторе до конца июля. Смена работы временных работников поможет прежде всего уменьшить нехватку рабочей силы в сельском хозяйстве.

В обычное время иностранец, который является краткосрочным работником, имеет право зарегистрироваться в качестве соискателя работы и получать услуги по трудоустройству только во время работы, если он желает сменить работу. В качестве исключения с сегодняшнего дня краткосрочные работники, потерявшие работу и оставшиеся в Эстонии по состоянию на 17 марта 2020 года или у которых есть действительное право работать здесь в течение короткого времени, также могут зарегистрироваться в качестве соискателей работы и воспользоваться услугой трудоустройства.

Чтобы получить услугу трудоустройства, иностранец, работавший в Эстонии в течение короткого времени, должен зарегистрироваться в качестве соискателя работы, подав заявление в Кассу по безработице на месте или по телефону. Поскольку целевая группа не может самостоятельно пользоваться порталом трудоустройства Кассы по безработице, в этом людям помогают консультанты Кассы по безработице.