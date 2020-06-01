В России второй день подряд более 9000 новых случаев коронавируса

Всего в стране выявлено 414 878 заболевших и 4855 умерших. Число выздоровевших пациентов увеличилось до 175 877 человек. За сутки из больниц выписаны 3994 человека.

В РФ второй день подряд выявляют больше девяти тысяч заболевших. За прошедшую неделю, с 24 по 30 мая, регистрируемый суточный прирост был ниже этой отметки.