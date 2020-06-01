В Ласнамяэ приступят к расширению автобусной остановки «Мустакиви»

«Цель расширения остановки - дать автобусам дальнего следования возможность совершать остановку в Ласнамяэ. Жители района давно просили решить эту проблему. Хоть междугородние автобусы и курсируют по Лаагна-теэ, однако они не могли останавливаться там, где это было удобно многим пользователям этих маршрутов. Надеемся, что после завершения строительных работ эта проблема будет решена», - пояснил вице-мэр Таллинна Калле Кландорф.

«В ходе строительных работ на автобусной остановке "Мустакиви" длина остановочной и посадочной площадок будет увеличена. Это позволит удобно совершать остановку городскому общественному транспорту и даст возможность принимать автобусы дальнего следования, - пояснил старейшина района Ласнамяэ Владимир Свет. - На автобусной остановке также будут установлены два новых павильона для пассажиров, обновлено асфальтовое покрытие и учтены потребности слабовидящих людей».

Новый автобусный карман будет иметь цементобетонное покрытие. Для более безопасного движения людей с нарушениями зрения на посадочной площадке остановки будет сделана тактильная разметка. Также в ходе строительных работ в зоне автобусной остановки приведут в порядок уличное освещение.

На время строительных работ местоположение автобусной остановки будет временно перенесено ближе к центру города. Привычное движение на этом участке будет нарушено, просим быть предельно внимательными, следить за дорожными знаками и с пониманием отнестись к временным изменениям.