В Ласнамяэ приступят к расширению автобусной остановки «Мустакиви»

Сегодня, 1 июня, на Лаагна-теэ по направлению из города стартует ремонт автобусной остановки «Мустакиви». Строительные работы по расширению остановочной площадки завершатся в августе.
«Цель расширения остановки - дать автобусам дальнего следования возможность совершать остановку в Ласнамяэ. Жители района давно просили решить эту проблему. Хоть междугородние автобусы и курсируют по Лаагна-теэ, однако они не могли останавливаться там, где это было удобно многим пользователям этих маршрутов. Надеемся, что после завершения строительных работ эта проблема будет решена», - пояснил вице-мэр Таллинна Калле Кландорф.
«В ходе строительных работ на автобусной остановке "Мустакиви" длина остановочной и посадочной площадок будет увеличена. Это позволит удобно совершать остановку городскому общественному транспорту и даст возможность принимать автобусы дальнего следования, - пояснил старейшина района Ласнамяэ Владимир Свет. - На автобусной остановке также будут установлены два новых павильона для пассажиров, обновлено асфальтовое покрытие и учтены потребности слабовидящих людей».
Новый автобусный карман будет иметь цементобетонное покрытие. Для более безопасного движения людей с нарушениями зрения на посадочной площадке остановки будет сделана тактильная разметка. Также в ходе строительных работ в зоне автобусной остановки приведут в порядок уличное освещение.
На время строительных работ местоположение автобусной остановки будет временно перенесено ближе к центру города. Привычное движение на этом участке будет нарушено, просим быть предельно внимательными, следить за дорожными знаками и с пониманием отнестись к временным изменениям.
Договорная стоимость объекта строительства составляет 140 000 евро. Строительные работы проводятся по заказу Таллиннского департамента окружающей среды и коммунального хозяйства. Проектная документация подготовлена фирмой Roadplan OÜ. Строительные работы выполнит Tallinna Teede AS.