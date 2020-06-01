Пн, 1.06.2020
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Истребители НАТО на прошлой неделе пять раз сопроводили российские самолеты

Истребитель НАТО. Фото иллюстративное.

ФОТО: Yvonne Åsell / SvD / TT/Svenska Dagbladet

На прошлой неделе осуществляющие миссию воздушной полиции истребители НАТО пять раз поднимались в воздух, чтобы распознать и сопроводить летевшие в международном воздушном пространстве над Балтикой российские военные самолеты, сообщило Минобороны Литвы.

В четырех случаях самолеты Ан-12, Ан-26, Су-30СМ летели с планами полетов и поддерживали радиосвязь с региональным центром управления полетами, однако в трех случаях транспондеры самолетов были отключены.

Еще в одном случае истребители НАТО поднялись на перехват предположительно самолета Су-27, летевшего из Калининградской области, однако в литовском регионе информации о полетах он развернулся и вернулся в Калининградскую область.

Самолет летел без плана полета, с отключенным транспондером, связь с региональным центром управления полетами не поддерживал. Распознать и перехватить самолет не удалось.

Миссия воздушной полиции НАТО в странах Балтии осуществляется из Литвы и Эстонии.

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