Пн, 1.06.2020
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Российская пенсионерка связала работающим с COVID-19 врачам 30 пар тапочек

Вязаные тапочки.

ФОТО: Shutterstock

Пенсионерка из Находки, в Приморском крае России, Валентина Кулешова связала и передала врачам, которые лечат коронавирусных больных, 30 пар шерстяных тапочек. 

Она передала их через волонтеров, сообщила представитель Находкинской городской больницы Юлия Щетинюк. По ее словам, врачи и медсестры были тронуты подарком до глубины души. Для врачей Находкинской городской больницы подарок пенсионерки не менее значим, чем помощь, которую сегодня предлагают крупные партнеры, добавила она.

Работающие с COVID-19 медики сейчас живут в гостинице. По их словам, они подарком довольны.

"Очень ко времени пришлись тапочки-носки, ношу их в гостинице, больше ноги не мерзнут", - рассказал один из медиков.

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