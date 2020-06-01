Михкель Нестор: будущее экономики зависит от здоровья экспорта

Спад в экономике был обусловлен снижением налоговых поступлений и энергетикой

Хотя было мало тех, кто возлагал большие надежды на экономический рост Эстонии в первом квартале, снижение ВВП на 0,7% преподнесло в некоторой степени сюрприз. Ведь в конце концов, еще в конце прошлого года экономика выросла почти на 4%, и без каких-либо забот прошли первые два месяца года. Неужели действительно какие-то две-три недели коронавируса смогли сломать экономику? Если углубиться в данные, то можно сказать, что да – коронавирус оказал влияние, но в любом случае важнейшей причиной экономического спада было не это. По данным Департамента статистики, основным негативным фактором стали налоговые поступления, которые тоже принимаются в расчет при расчете валового внутреннего продукта производственным методом. Значительно снизилось поступление акциза на топливо, а также налога с оборота. Причину стоит искать не в коронакризисе, а в значительно более ранних событиях. А именно, с этого года вступило в силу требование о содержании биодобавок в моторном топливе, что вынудило предприятия в декабре, до вступления закона в силу, закупить крупные запасы топлива. Тень коронавируса больше видна за низкими поступлениями налога с оборота, на которые повлияло снижение оборота в сфере продажи автомобилей и оптовой торговли в марте. В дополнение к налоговым поступлениям ВВП сократился и за счет производства электроэнергии и тепла, на которое повлияло снижение конкурентоспособности из-за квот на выбросы CO 2 , а также теплая зима, в результате которой потребность в тепловой энергии была меньше.

Экономика продолжала поддерживаться быстрым ростом ИТ-сектора

Наряду с негативными факторами, два сектора внесли значительный позитивный вклад в экономику. Речь идет о информационно-коммуникационном и строительном секторе. За год добавленная стоимость информационно-коммуникационного сектора увеличилась более чем на 25%. Основной причиной быстрого роста вновь стал сектор информационных технологий, который уже несколько лет подряд демонстрирует очень быстрый рост. Так, несмотря на скромную занятость в этом секторе, в прошлом году на них пришлось около 30% экономического роста. Дела в строительном секторе в последние кварталы шли чуть более скачкообразно, поскольку несмотря на рекордные объемы строительства, быстро росли и цены на сырье. Однако в первом квартале этого года сектор смог показать очень быстрый рост добавленной стоимости – 16%.

Существует большая неопределенность в отношении будущего экономики