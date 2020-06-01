Мобильные приложения на защиту от COVID-19: как мы узнаем, что они будут работать?

Идея в том, чтобы такой дигитальный способ прослеживания контактов идентифицировал людей, потенциально оказавшихся в опасности заразиться коронавирусом, которые должны самоизолироваться – и чтобы они добровольно это сделали, пишет Келли Сервик в журнале Science. Но на данный момент у нас есть только эпидемиологические модели, прогнозирующие, что такие мобильные приложения помогут контролировать эпидемию. Скептики опасаются, что приложения вызовут только технлогический хаос. И некоторые даже говорят, что эти приложения действенны лишь настолько, насколько система здравоохранения способна находить и отслеживать оповещенных пользователей, тестировать их, и насколько она способна предоставить поддержку во время карантина.

«Это очень заманчиво: будто у тебя есть приложение, которе делает всю работу... и быстро», - говорит Ханна Клэпхам, эпидемиолог из школы здравоохранения Со Сви Хок при Сингапурском государственном университете. Но она предупреждает, что приложение не может заменить работу людей, которые отслеживают потенциально зараженных. «Я надеюсь, что оно будет работать, но я беспокоюсь, что мы думаем, что оно нас спасет».

Австралия была среди стран, которые первыми запустили такие приложения на государственном уровне, и многие другие планируют поступить так же в ближайшие недели. Пока ведомства, отвечающие за здравоохранение, взвешивают варианты построения приложений и готовят свои речи для граждан, обеспокоенных вопросами приватности, они должны будут определить, что в себя будет включать успех всего предприятия. Будет сложно доказать, что приложение помогло замедлить рост числа заражений и изменило ход распространения эпидемии. Но команды эпидемиологов, инженеров, бихевиористов располагают многими вариантами – как это все проверить.

Приложения на любой вкус

Отслеживание контактов зараженных через приложения кажется очень перспективным, потому что распространение коронавируса происходит очень скрыто. Зараженные могут передавать вирус днями, сами не проявляя симптомов, и у тех, кто расследует случай заражения со стороны системы здравоохранения, уйдет еще несколько дней на то, чтобы узнать о случае заражения и подтвердить его с помощью теста. Затем остается крайне мало времени на традиционные методы отслеживания: на то, чтобы проинтервьюировать инфицированного, найти всех, с кем он недавно контактировал, сообщить этим людям, что они должны самоизолироваться, чтобы не распространять болезнь дальше. <...>