В Таллинне теперь можно бесплатно сделать тест на антитела к коронавирусу

Все желающие могут на основании предварительной регистрации пройти тестирование в экспресс-клиниках Confido в Таллинне – в центре Nautica или в Lasnamäe Centrum. Кроме того, медицинский центр обеспечивает возможность бесплатного экспресс-тестирования для предприятий, которые могут заказать тесты для своих работников.

По словам руководителя Confido доктора Кади Ламбот, есть люди, которые могли переболеть коронавирусом незаметно для самих себя. «Симптомы вируса и течение заболевания очень индивидуальны, и у многих наличие вируса или антител обнаруживается лишь когда они обращаются к врачу с какой-то иной проблемой. В Confido мы тестируем на антитела всех своих работников и пациентов еще с прошлой недели», - отметила Ламбот.

Согласно различным опубликованным в мире исследованиям, число бессимптомно переболевших коронавирусом достаточно велико – и поэтому многие хотят пройти тестирование.

По словам Ламбот, знать о факте болезни, перенесенной без симптомов или в легкой форме, может быть важно, прежде всего, для тех, кто относится к группе риска или ежедневно по работе сталкивается со множеством людей. «Чтобы людям было легче возвращаться на работу из домашних офисов, мы и предлагаем всем возможность бесплатного быстрого тестирования. Например, сотрудники многих компаний ежедневно контактируют по работе с десятками людей, и поэтому мер предосторожности тут много быть не может», - сказала Ламбот. Тестирование в Confido бесплатно для всех. Если предприятия желают провести тестирование у себя на месте, им придется оплатить только визит медицинского персонала.

Используемый в Confido экспресс-тест на антитела к SARS-CoV-2 замеряет наличие антител к коронавирусу типа IgM и IgG. Кровь для теста берут из пальца. В случае негативного результата, вероятно, пациент не болел новым вирусом, но при получении позитивного результата можно утверждать, что человек с большой вероятностью когда-то был заражен коронавирусом.

«Ни один из имеющихся сегодня текстов не является на 100% надежным. Используя данный тест, мы также не можем с полной уверенностью утверждать, защищен человек от коронавируса или нет. Поэтому всем пациентам с позитивным результатом мы рекомендуем для надежности сделать контрольный тест с использованием крови из вены или мазка из носоглотки – в зависимости от того, какие антитела оказались позитивными», - пояснила Ламбот, подчеркнув, что и в случае выявления антител человек должен продолжать соблюдать элементарные меры личной защиты. До сих пор науке неизвестно, обеспечивают ли антитела защиту от повторного заражения. В Медицинском центре Confido выполняющий тестирование медицинский персонал также обеспечивает подробное консультирование.

Тесты NADAL® COVID-19 IgG/IgM произведены немецкой компанией nal von minden GmbH. Для бесплатного тестирования экспресс-клиники Confido располагают лишь ограниченным количеством тестов – 10 000 экземплярами. Чтобы избежать чрезмерно скопления в клиниках людей и соблюсти все требования индивидуальной защиты, пройти тестирование можно исключительно на основании предварительного бронирования. Забронировать тестирование можно здесь.