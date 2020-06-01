Плачущий мужчина позвонил в полицию: я не могу найти дорогу домой

Мужчина так хорошо отметил день рождения, что заблудился возле собственного дома. Фото иллюстративное.

В ночь на воскресенье в полицию позвонил плачущий мужчина, который пожаловался, что справлял дома день рождения, но каким-то образом смог заблудиться и теперь в темноте не может найти дорогу домой.