Плачущий мужчина позвонил в полицию: я не могу найти дорогу домой

В ночь на воскресенье в полицию позвонил плачущий мужчина, который пожаловался, что справлял дома день рождения, но каким-то образом смог заблудиться и теперь в темноте не может найти дорогу домой.
Мужчина не смог объяснить полицейскому, как он ушел из дома, куда направился и где вообще может находиться, передает Sakala.
Полиция связалась с родственником звонившего, который пошел искать его вблизи дома. Оказалось, что мужчина в состоянии сильного опьянения бродил по собственному саду. Близкий человек помог ему безопасно добраться до дома.