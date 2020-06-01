Эстония отличается от других стран: от коронавируса умерло больше женщин, чем мужчин

Данные по Эстонии отличаются от других стран, в которых от коронавирусной инфекции умерло больше мужчин, чем женщин, сообщил Департамент здоровья ERR.

"Если посмотреть на все тесты, сделанные к сегодняшнему дню, в том числе и на повторные, то 60% были сделаны женщинам и 40% - мужчинам. Причина этого в том, что в определенных возрастных группах с высоким риском заболеваемости Covid-19 доля женщин больше", - сказала руководитель проектов и информационного менеджмента Ингрид Роода ERR.