Пн, 1.06.2020
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Эстония отличается от других стран: от коронавируса умерло больше женщин, чем мужчин

Фото иллюстративное.

ФОТО: Margus Ansu

В Эстонии с начала эпидемии коронавируса скончались 68 человек, у которых был диагностирован Covid-19: 32 мужчины и 36 женщин, передает rus.err.ee.

Данные по Эстонии отличаются от других стран, в которых от коронавирусной инфекции умерло больше мужчин, чем женщин, сообщил Департамент здоровья ERR. 

Среди заболевших Covid-19 в Эстонии было больше женщин, чем мужчин - в процентном соотношении соответственно 55,5 и 44,5. 

"Если посмотреть на все тесты, сделанные к сегодняшнему дню, в том числе и на повторные, то 60% были сделаны женщинам и 40% - мужчинам. Причина этого в том, что в определенных возрастных группах с высоким риском заболеваемости Covid-19 доля женщин больше", - сказала руководитель проектов и информационного менеджмента Ингрид Роода ERR.

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