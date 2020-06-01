Галерея: день открытия кинотеатров

В Artis программа первого дня начинается в 11:00 с фильмов «Двое из нас», «Жан-Поль Готье: фрик и шик», «Лучшие годы жизни», «Девочка-лето», «Вещи, о которых мы не говорим» и «Эмма». Программа кинотеатра Sõprus стартует в 18:30 с двух фильмов: «Двое из нас» и «Заклятье, что отпугнет тьму».

«Посещение Artis стало максимально безопасным для публики, мы продаем максимум 21 место в 72-местных залах и 50 мест в 181-местных залах, которые находятся на безопасном расстоянии друг от друга. Так случилось, что назначенный на вечер понедельника фильм "Эмма" в маленьком зале к вечеру воскресенья был уже распродан, - рассказала менеджер по маркетингу Artis Моника Рауд. - И хотя большую часть фильмов перенесли на осень или вообще на следующий год, экраны Artis не останутся пустыми в течение лета. Если неожиданностей не будет, в июле мы покажем больше новых фильмов, чем в первый месяц лета».

Apollo придерживается позиции, что кинопоказы окупятся, когда восстановится докризисная ситуация и всевозможные ограничения относительно заполняемости залов исчезнут. Предпосылкой будет и то, что есть фильмы, которые можно показывать, и есть посетители, которым их показывать.

Руководитель Forum Cinemas в странах Балтии Кристьян Конго сказал, что подготовка к открытию и само открытие займут некоторое время. Чтобы помещения соответствовали установленным Департаментом здоровья требованиям, необходимо произвести изменения как в системах продажи, так и в организации движения людей.