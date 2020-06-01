В Финлядии изменились правила дорожного движения и добавилось 50 новых знаков

Наиболее заметные изменения коснутся знаков дорожного движения – появится 50 новых знаков. Познакомиться с их обозначением можно здесь.

Кроме того, в числе прочего, штраф за незначительное превышение скорости будет заменен на штрафную санкцию с постоянным тарифом оплаты.

Новым пунктом в законе станет обязанность предвидеть ситуацию – то есть, нужно быть готовым к возможным ошибкам других участников дорожного движения