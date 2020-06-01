В Финляндии изменились правила дорожного движения и добавилось 50 новых знаков

В рамках дорожной реформы в Финляндии ликвидируются некоторые старые правила и добавляется личная ответственность участника дорожного движения.
Наиболее заметные изменения коснутся знаков дорожного движения – появится 50 новых знаков. Познакомиться с их обозначением можно здесь.
Кроме того, в числе прочего, штраф за незначительное превышение скорости будет заменен на штрафную санкцию с постоянным тарифом оплаты.
Новым пунктом в законе станет обязанность предвидеть ситуацию – то есть, нужно быть готовым к возможным ошибкам других участников дорожного движения
Также теперь разрешается парковать транспортное средство и на левой стороне дороги с двусторонним движением. Еще одно новшество касается парковочных часов – их использование теперь не обязательно. Время парковки можно написать даже от руки на клочке бумаги – главное, чтобы надпись была четкой.