Пн, 1.06.2020
Очень печально, что правящая коалиция в сложное для общества время принимает решения, ограничивающие демократию. Катри Райк

В Финляндии изменились правила дорожного движения и добавилось 50 новых знаков

Новые дорожные знаки в Финляндии.

ФОТО: vayla.fi

В рамках дорожной реформы в Финляндии ликвидируются некоторые старые правила и добавляется личная ответственность участника дорожного движения.

Наиболее заметные изменения коснутся знаков дорожного движения – появится 50 новых знаков. Познакомиться с их обозначением можно здесь.

Кроме того, в числе прочего, штраф за незначительное превышение скорости будет заменен на штрафную санкцию с постоянным тарифом оплаты.

Новым пунктом в законе станет обязанность предвидеть ситуацию – то есть, нужно быть готовым к возможным ошибкам других участников дорожного движения

Также теперь разрешается парковать транспортное средство и на левой стороне дороги с двусторонним движением. Еще одно новшество касается парковочных часов – их использование теперь не обязательно. Время парковки можно написать даже от руки на клочке бумаги – главное, чтобы надпись была четкой.

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ