Керсти Кальюлайд: мы должны воспитать поколение, которое верит в себя

«Дорогие лучшие друзья детей и дети Эстонии!

В нынешнем году 1 июня наступает для нас по-другому, как и все дни начиная с 12 марта. Дети совершенно исключительным образом, наравне со взрослыми, вынуждены были участвовать в спасении жизней наших людей. Подобно взрослым, им пришлось отказаться от многих радостей, чтобы в обществе было меньше печали, вызванной коронавирусом.

Дети, кстати, проявляли себя как великолепные спасатели и раньше. Почти каждый раз, когда вручались медали за спасение жизни, среди награжденных был минимум один смелый ребенок или подросток. В этом году храбрыми были все дети, вся молодежь. Дорогие друзья, большое спасибо вам за это!

Дети – самая искренняя часть нашего общества. В них есть вера в добро, и она еще сильнее, чем в нас, взрослых, если жизнь до сих пор поворачивалась к ним своей лучшей стороной – безопасным домом и школой, улицей, городом и государством.

Надежду ребенка и его увлекательный процесс роста и развития не должно нарушать ничего, что заставило бы его усомниться в том обстоятельстве, что и его права и обязанности как члена общества не отличаются от наших, и рожденная в равновесии этих прав и обязанностей свобода поможет осуществить все его мечты. Иногда то, как ребенок или подросток ощущает свое право свободного выбора в нашем обществе и получает при этом поддержку в лице нашего законодательства, культуры и традиций, становится лакмусовой бумажкой общества и прогнозом на будущее.

Чем больше наши дети и молодежь верят, что именно от них зависит их будущее и будущее всей Эстонии, тем смелее и предприимчивее они становятся. Чем больше мы, взрослые, способны с радостью смотреть на это и поддерживать стремление нашей молодежи стать лучше и сделать лучше все вокруг себя, тем лучше для будущего Эстонии.

Молодежь стремится спасти мир. Она всегда желает это сделать, но теперь пришло время, когда этим необходимо заняться. Наше поколение может усложнить или облегчить им эту задачу.

Прежде всего, мы должны воспитать поколение, которое верит в себя. А еще мы должны поддержать их волю спасти нашу планету. Это трудно, и прежде всего необходимо признать, что мы сами до сих пор не смогли этого сделать, как и то, что мы все еще ежедневно способствуем климатическим изменениям, лишь недавно начав искать решения, и не каждый из нас понимает, что это вообще необходимо делать.

Кроме того, мы должны дать детям инструменты для спасения мира. Хорошее образование, хорошую правовую среду, которая поддержит их желание передать планету своим детям, нашим внукам, с уже большей надеждой.

И тогда мы, со своей стороны, должны все сделать правильно для того, чтобы молодежь не разочаровалась в обществе, видела, что нынешние принимающие решения лица думают о будущем, ищут идеи, которые будут работать, хотя это и сложно.

Дорогие дети и друзья детей, я верю, что мы сделаем все возможное. Как мы умеем и можем, со знанием того, что дети сделают намного лучше, когда придет их время!

Нынешняя пандемия коронавируса возложила на детей большую ответственность за благополучие нашего общества. Дети сделали все, что смогли, и вместе нам пока удалось предотвратить худшее. И все же новая весна пришла по-другому.

Возьмем это знание с собой в будущее – каждый важен, каждый может внести свой вклад, и никого не бросят по причине того, что он кажется нам слабее или менее важным. Если мы будем помнить об этом, то извлечем много хорошего даже из нынешней весны.