Бдительный житель Эстонии помог вернуть родителям пропавшего трехлетнего ребенка

Родители нашли велосипед, а вот самого ребенка поблизости не было. Фото иллюстративное.

Из одного поселка в волости Вильянди в субботу в полицию поступило сообщение, что по улице разгуливает маленький ребенок без родителей. В то же время в полицию поступил звонок и от обеспокоенных родителей, что трехлетний малыш исчез.