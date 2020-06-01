Пн, 1.06.2020
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  • Бдительный житель Эстонии помог вернуть родителям пропавшего трехлетнего ребенка

Бдительный житель Эстонии помог вернуть родителям пропавшего трехлетнего ребенка

Родители нашли велосипед, а вот самого ребенка поблизости не было. Фото иллюстративное.

ФОТО: Urmas Luik

Из одного поселка в волости Вильянди в субботу в полицию поступило сообщение, что по улице разгуливает маленький ребенок без родителей. В то же время в полицию поступил звонок и от обеспокоенных родителей, что трехлетний малыш исчез.

Трехлетний ребенок выехал на велосипеде со двора дома и пропал из виду. Родители быстро нашли велосипед, но ребенка нигде не было, пишет Sakala.

В то же время бродящую в одиночестве трехлетку заметил один мужчина, которому вся эта ситуация показалась странной, поэтому он сразу позвонил в полицию. Таким образом неравнодушный человек помог маленькому ребенку в целости и сохранности вернуться к родителям.

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