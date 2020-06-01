Президент: кризис обострил то, что и так было

- Как народ Эстонии справился с кризисом?

- Очень хорошо!

Я каждую неделю даю в школах урок обществоведения, и использую кризис, как пример того, как общество суммирует все наши дела. Редко такое бывает, чтобы за две недели мы получаем результат всех наших дел. То, что чрезвычайная ситуация завершилась, не означает, что в дальнейшем эта правила не действуют.

На концертах было бы разумно сидеть друг от друга на каком-то расстоянии, не прыгать на сцену. К счастью, в Эстонии достаточно места, и это уберегло нас в нынешнем кризисе, в отличие от стран Центральной Европы, где из-за плотной заселенности не получалось двигаться настолько свободно.

- Как кризис повлиял на вашу жизнь? Вы смогли побыть с семьей?

- Мы старались это делать. Что касается работы, то в течение всех этих восьми недель я поговорила с 31 главой государств и руководителем международных организаций. Правда, это заняло меньше времени, поскольку не нужно было тратить время на перелеты. Но эти встречи и обсуждения ни в коем случае не были менее содержательными. От общения была помощь, чтобы не растерять наши международные сети сотрудничества.

В Эстонии каждую неделю старались совершать один визит в уезд. Также через интернет я давала уроки обществоведения гимназистам. Нужно признать, что общение с людьми через закрытые двери может быть затруднено.

Так что, можно сказать, что работа шла, как обычно.

- Что-то пришлось отменить из-за кризиса?

- Да, конечно! У нас был план в несколько узком кругу организовать дебаты в Германии. Должны были приехать несколько президентов. Тема была: Европейский союз и подход к восточному соседу. Эта поездка в Германию может стать моим первым визитом после кризиса. Это было перенесено.

Но большая часть дел все же была сделана. И работа, связанная с ООН, хотя мы думали, что крупная организация не сможет адаптироваться. Но, как и Совет Европейского союза, и ООН и ее Совет безопасности смогли адаптироваться, и быстро перевести все дела в интернет.

- У Эстонии сейчас чрезвычайная роль в мире. Избранный член Совета безопасности ООН и его председатель. Как мы с этим справились?

- В следующем году Эстония еще раз будет председателем. То, что делают наши дипломаты, это мощно. Длившаяся два года кампания привела к тому, что наша известность в мире взлетела до небес. Никто не знает, где точно находится Эстония, но все знают, что она находится в интернете.

- Можно ли сказать, что наша дигитальная история успеха дала нам в кризисе бонус?

- Да, конечно! Наша дигитальная история внезапно стала более понятной и в остальном мире.