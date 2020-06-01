Интервью Postimees ⟩ Президент: кризис проявил то, что было и без него

- Как народ Эстонии справился с кризисом?

- Очень хорошо!

Я каждую неделю даю в школах урок обществоведения и использую кризис как пример того, что общество - это сумма наших поступков. Редко так бывает, что за две недели мы узнаем, каков результат всех наших дел. То, что чрезвычайная ситуация завершилась, не означает, что в дальнейшем эти правила не действуют.

На концертах было бы разумно сидеть друг от друга на каком-то расстоянии, не прыгать на сцену. К счастью, в Эстонии достаточно места, и это уберегло нас при нынешнем кризисе в отличие от стран Центральной Европы, где из-за плотной заселенности не получалось двигаться настолько свободно.

- Как кризис повлиял на вашу жизнь? Вы смогли побыть с семьей?

- Мы старались это делать. Что касается работы, то в течение всех этих восьми недель я поговорила с 31 главой государств и руководителем международных организаций. Правда, это заняло меньше времени, поскольку не нужно было тратить время на перелеты. Но эти встречи и обсуждения ни в коем случае не были менее содержательными. От общения была помощь, чтобы не растерять наши международные контакты сотрудничества.

В Эстонии каждую неделю мы старались наносить один визит в уезд. Также по интернету я давала гимназистам уроки обществоведения. Нужно признать, что при общении с людьми через замочную скважину завести беседу может оказаться трудным.

Но работа все равно шла как обычно.

- Что-то пришлось отменить из-за кризиса?

- Да, конечно! У нас был план в более узком кругу организовать дебаты в Германии. Должны были приехать несколько президентов. Тема была: Европейский союз и подход к восточному соседу. Эта поездка в Германию может стать моим первым визитом после кризиса. Это было перенесено.

Но большая часть дел все же была сделана. И работа, связанная с ООН, хотя мы думали, что крупная организация не сможет адаптироваться. Но, как и Совет Европы, и ООН и ее Совет безопасности смогли адаптироваться, и быстро перевести все дела в интернет.

- У Эстонии сейчас особенная роль в мире. Избранный член Совета безопасности ООН и его председатель. Как мы с этим справились?

- В следующем году Эстония еще раз будет председателем. То, что делают наши дипломаты, это мощно. Длившаяся два года кампания привела к тому, что наша известность в мире взлетела до небес. Никто не знает, где точно находится Эстония, но все знают, что она находится в интернете.

- Можно ли сказать, что наша дигитальная история успеха стала нашим преимуществом в кризисе?

- Да, конечно! Наша дигитальная история внезапно стала более понятной и в остальном мире.