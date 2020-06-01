FT: Ким Чен Ын намерен принудить элиту сдавать валюту в казну для борьбы с коронавирусом

Как отмечает издание, Северная Корея столкнулась с самым мощным экономическим спадом с 1997 года, вследствие чего ее 36-летний лидер пытается восстановить централизованный контроль над экономикой, потенциально подрывая переход к рыночным отношениям и формирующиеся признаки капитализма.

Об острых экономических проблемах, как пишет газета, свидетельствуют данные о том, что КНДР впервые с 2003 года планирует выпустить государственные облигации. Об этом на прошлой неделе сообщили южнокорейский портал Daily NK и рейтинговое агентство Fitch. Опрошенные FT эксперты утверждают, что целью выпуска облигаций является привлечение иностранной валюты от обеспеченных жителей страны для финансирования 60% бюджета.

Эксперт по Северной Корее из Венского университета Питер Уорд в разговоре с FT назвал внезапный выпуск облигаций важным событием. "Я думаю, что это первый реальный признак того, что они столкнулись с весьма значительными финансовыми проблемами из-за санкций и вируса", - сказал он.

По мнению Уорда, у покупателей не будет никаких гарантий на выплаты по облигациям. Он назвал северокорейское правительство некомпетентным в принятии обоснованных инвестиционных решений. Другой эксперт заявил, что цель правительства состоит в том, чтобы получить большую часть доходов от ориентированных на рынок предприятий.

Сотрудник американского аналитического центра Foreign Policy Research Institute Бенджамин Силберстейн в разговоре с FT выразил мнение, что власти Северной Кореи используют различные способы для принуждения элиты к передаче иностранной валюты в казну. "Представители бизнеса и вообще любые люди, которые зарабатывают приличные деньги, должны передавать "добровольные" отчисления государству, чтобы продемонстрировать преданность его лидеру. Это, конечно, просто вымогательство под другим названием", - считает эксперт.

В Северной Корее, по официальным данным, нет случаев заболевания COVID-19, но ряд СМИ сообщали о наличии заразившихся в стране. В марте сообщалось, что Северная Корея негласно обратилась за международной помощью в связи с распространением коронавируса и хочет приобрести тесты на коронавирус. КНДР отправила запросы во Всемирную организацию здравоохранения и Международный Красный Крест, просьбы о помощи адресованы также России и Китаю.

В официальной мировой статистике по распространению коронавируса нового типа КНДР нет. Однако эксперты в области медицины полагают, что у страны нет достаточных возможностей для диагностики вирусоносителей. Один из источников FT рассказал, что КНДР в начале года протестировала на коронавирус около 600 человек. Результаты проверки оказались отрицательными. Тесты доставили из-за границы.