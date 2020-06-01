"Зенит" продлил контракт с главным тренером Семаком

Семак занял пост главного тренера "Зенита" в 2018 году, при нем команда стала чемпионом России по итогам сезона-2018/19. Лидирует она и в нынешнем чемпионате, прерванном из-за пандемии коронавируса. За восемь туров до финиша турнира он опережает идущие следом московский "Локомотив" и ФК "Краснодар" на девять очков.