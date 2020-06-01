Видео ⟩ Эффектная тренировка Роналду собирает миллионы просмотров

Нападающий туринского «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду опубликовал в своем Instagram видео с тренировки, которое привело в восторг многих подписчиков футболиста, пишет Русский TVNET.
В ролике 35-летний Роналду отрабатывает удары по воротам, которые защищает запасной голкипер «Ювентуса» Карло Пинсольо. Португалец забил несколько эффектных голов и продемонстрировал, что за время карантина не расстерял форму.
«Тренируюсь до совершенства с Карло Пинсольо. Чувствую себя сильнее», - написал Роналду в Instagram.
За сутки видео набрало более семи миллионов просмотров, а пользователи оставили свыше 21 тысячи комментариев, многие из которых оказались восторженными.
Напомним, что в данный момент чемпионат Италии по футболу приостановлен из-за пандемии коронавируса. Возобновление турнира запланировано на 20 июня.