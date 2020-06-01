Видео ⟩ Эффектная тренировка Роналду собирает миллионы просмотров

В ролике 35-летний Роналду отрабатывает удары по воротам, которые защищает запасной голкипер «Ювентуса» Карло Пинсольо. Португалец забил несколько эффектных голов и продемонстрировал, что за время карантина не расстерял форму.

«Тренируюсь до совершенства с Карло Пинсольо. Чувствую себя сильнее», - написал Роналду в Instagram.

За сутки видео набрало более семи миллионов просмотров, а пользователи оставили свыше 21 тысячи комментариев, многие из которых оказались восторженными.