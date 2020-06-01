Фото и видео ⟩ Полицейские присоединились к акциям против жестокости коллег в США, протесты добрались до Европы

В интернете активно распространяется видео, на котором шериф округа Дженеси (штат Мичиган) Крис Суонсон снял защитное снаряжение и присоединился к мирному протесту. Он отметил, что осуждает коллег, которые задерживали Флойда, и спросил, что может сделать для протестующих. В ответ ему предложили пройтись вместе с митингующими по улицам, Суонсон согласился и поучаствовал в марше.

Genesee County Sheriff (Flint, Michigan) Chris Swanson put down his helmet and baton and asked protesters how he could help.



The protesters chanted "walk with us" so the Sheriff joined — and walked alongside the protesters in solidarity.



Leadership.🌎❤️ pic.twitter.com/Vs3941C2o8 — Rex Chapman🏇🏼 (@RexChapman) May 31, 2020

Подобное происходит и в других городах США. В Канзас-Сити силовики присоединились к протесту с плакатом "Конец полицейскому насилию". В Майами и Санта-Крузе полицейские вместе с участниками протестных акций преклонили колено в знак протеста против полицейской жестокости. Этот жест стал популярным благодаря игроку НФЛ Колину Капернику, отказавшемуся стоять при исполнении национального гимна перед игрой в знак протеста против жестокости полицейских к афроамериканцам.

Шеф полиции Камден в Нью-Джерси Джозеф Высоцки встал во главе марша и нес плакат "Вместе из солидарности", а его коллега из города Фарго присоединился к протестующим с плакатом "Мы все - одна раса. Человеческая раса".

Apparently cops in Kansas City joined the local protest against police brutality. And my first reaction was to say something smart ass. But this is truly a start. pic.twitter.com/e3sUwaR16h — Dylan (@dyllyp) May 30, 2020

Протесты, связанные с делом Джорджа Флойда, перекинулись и в Европу. Как сообщило агентство Reuters, в Лондоне на Трафальгарскую площадь и к зданию американского посольства пришли тысячи людей с плакатами "Правосудие для Джорджа Флойда". Полицейские задержали "за различные нарушения" 23 человека. Возмущенные люди вышли также на улицы Берлина и Копенгагена. В Берлине в парке Мауэра на обломке Берлинской стены нарисовали граффити с погибшим Флойдом и его последними словами: "Я не могу дышать".

Protesters rally in London, Berlin over George Floyd's death https://t.co/XdwGSdecf1 pic.twitter.com/VKV6eRYVvF — Reuters (@Reuters) May 31, 2020

Массовые протесты, перетекшие в беспорядки, охватили США на прошлой неделе после размещения в интернете видеозаписи с задержание Джорджа Флойда по подозрению в том, что он расплатился в магазине фальшивыми купюрами.

На афроамериканца надели наручники и повалили его на дорогу. Белый полицейский Дерек Шовен надавил ему коленом на шею. Флойд говорил, что не может дышать, однако полицейские, как видно на записи, не обращали на это внимания. Вскоре после этого афроамериканец умер в больнице. Четырех полицейских, которые задерживали Флойда, уволили 26 мая, Шовен задержан и уже скоро предстанет перед судом.