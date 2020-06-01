Самый результативный игрок в истории НБА поддержал протестующих в США

Флойд несколько раз пожаловался на невозможность дышать, а затем потерял сознание. В результате асфиксии Флойд умер в госпитале.

"Протесты часто используются в качестве оправданий за чьи-то действия, подобно тому, как фанаты празднуют чемпионство своей команды в родном городе и попутно сжигают автомобили и бьют витрины. Я не хочу видеть разграбленные магазины или сгоревшие здания. Но афроамериканцы уже много лет живут в горящем здании, задыхаясь от дыма, когда пламя подбирается все ближе и ближе.

Расизм в Америке подобен пыли в воздухе. Он кажется невидимым - даже если задыхаетесь от него - пока вы не впустите солнце. Тогда вы увидите, что он повсюду. Пока мы позволяем свету быть, у нас есть шанс очиститься от расизма. Мы должны сохранять бдительность, потому что он всегда в воздухе.

Главная проблема черного сообщества сейчас не в том, стоят ли протестующие на расстоянии три или шесть футов друг от друга, или в том, что несколько отчаявшихся душ крадут какие-то футболки или даже поджигают полицейский участок, а в том, что их сыновья, мужья, братья и отцы будут убиты полицейскими или подражателями полицейских просто за то, что они вышли на прогулку или пробежку, поехали куда-то. Или быть черным означает сидеть в укрытии дома всю оставшуюся жизнь, потому что вирус расизма, заражающий страну, более смертоносен, чем COVID-19.

Когда вы видите чернокожих демонстрантов в эпоху Трампа и коронавируса, вы должны видеть, что людей подталкивает к краю не то, что они хотят открыть бары и маникюрные салоны, а потому, что они хотят жить. Дышать", - написал Абдул-Джаббар в колонке Los Angeles Times.