Памятник дерущимся, канатная дорога или уличные барабаны? Нарвитяне решают, на что потратить городские деньги

Сегодня в Нарве началось голосование по программе поддержки гражданских инициатив, которая напоминает существующий в других самоуправлениях народный бюджет, но, в отличие от него, сконцентрирована на строительстве различных объектов. Между проектами, за которые проголосуют нарвитяне, городские власти распределят до 200 тысяч евро. На голосовании 16 идей, среди которых есть очень неожиданные.
История серьезная и смешная
Одна из фирм города предлагает установить на улице Пушкина перед ДК “Ругодив” статую золотой рыбки из сказки Александра Сергеевича. В “Ругодиве” уже больше четверти века ежегодно проводится международный фестиваль школьных театров “Золотая рыбка”, и памятник мог бы использоваться для торжественных мероприятий в рамках этого фестиваля. Памятник предлагается сделать из металла с отдельными накладными элементами (например, металлическая чешуя рыбки). Инициаторы оценивают проект почти в 15 тысяч, но к изготовлению хотят привлечь горожан, чтобы на городских праздниках любой желающий мог с помощью профессионального кузнеца выковать собственную чешуйку для рыбки.
Еще один необычный памятник предложено установить в честь известного чешского писателя Ярослава Гашека, который лишь однажды был в Нарве. После посещения города Гашек оставил запись: “На углу улицы Мяэ я видел миленькую сценку. Полицейский разнимал дерущихся толстого борова и бродячего бородатого козла. Вот и всё, что я видел в Нарве”. Вот эту веселую сцену и предлагается запечатлить в камне, что обойдется казне в 200 тысяч евро, то есть во всю сумму программы. Уже существует уменьшенная модель памятника.
Есть также предложение всю выделенную сумму потратить на восстановление булыжных мостовых и дорог в Старом городе - на Ратушной площади, улицах Суур и Рюйтли и в Темном саду. Большинство булыжных мостовых сохранились под современным слоем асфальта, и их вполне можно открыть и использовать. Инициаторы считают, что это создаст атмосферу старины не только для туристов, но и для жителей города.
С историей Нарвы связан также проект “Оглянись” - самый недорогой из всех предложенных. За 8 700 евро авторы проекта предлагают в нескольких местах установить щиты с фотографиями Старой Нарвы таким образом, чтобы человек мог, переводя взгляд, мог видеть и нынешний город, и то, каким он был до 1944 года. Этот проект уже обсуждался во время подготовки заявки Нарвы на конкурс на звание Культурной столицы Европы 2024 года.
В голосовании участвует также идея установить на въезде в Нарву со стороны Ивангорода барельеф, изображающий одну из церквей Старой Нарвы и стеллу с городским гербом и цифрами “1223” - это год основания датчанами нарвского замка. Объект должен разместиться на Лестнице Гана, в той части, которая закрыта забором из-за наличия погранпункта. Проект оценивается в 60 тысяч евро.
Отдых у воды и на воде
Сразу несколько проектов связаны с отдыхом на воде. Так, на голосование выставлен масштабный водный проект стоимостью 180 тысяч, призванный дать возможность на Липовой ямке кататься на водных лыжах. Система, которую продает украинская компания - это кольцевая канатная дорога над водой. К движущемуся канату крепятся буксировочные фалы, и спортсмен может двигаться на водных лыжах также, как за катером.
Пруд на углу ул. Кереса и Выйду предлагается украсить плавающими фонтанами. В отличие от обычных, такие фонтаны не требуют строительных работ - насосы и декоративная подсветка устанавливаются прямо на небольших плавучих платформах. Инициатор отмечает, что набор фонтанов за 42 тысяч евро не только значительно украсит пруд, но также улучшит аэрацию для живущих в пруду рыб и облегчит чистку, поскольку грязь будет прибиваться к берегу.
У карьера Кадастику предлагают также построить общедоступную зону для приготовления шашлыков. Хотя это территория - в черте города, до жилых домов довольно далеко, и шум не должен мешать жителям. За 26 тысяч предлагается установить мангалы, построить беседки, детскую и спортивную площадку.
За 55 тысяч евро предлагается решить проблему рыбаков и туристов - существующий слип для спуска лодок, катеров, яхт в Нарову на ул. Йыэ практически разрушен, и его нужно заменить на новый. По оценке инициаторов, в Нарве более тысячи владельцев каких-либо плавсредств, кроме того, удобный спуск в воду мог бы привлечь в город рыбаков из других мест.
Площадки - не только спортивные, но музыкальные и учебные
На голосовании также идея построить в городе музыкальную площадку. По аналогии со спортивными площадками, горожане могли бы проводить здесь свободное время, играя на барабанах, на ксилофонах или похожих инструментах из металлических труб и на таких инструментах, у которых и общепринятого названия нет. Инициатор предлагает использовать продукцию конкретного производителя, который выпускает такие необычные инструменты. Предполагается, что играть на музыкальной площадке будут не только обычные дети и дети с особыми потребностями, но и взрослые. Площадку за 58 тысяч евро предлагается построить у одного из детских центров (“Лад” или “Матвейка”), у Дома попечения, на променаде, на Ореховой горке или в одном из парков.
Во дворе Шестой школы предлагают обустроить место, где школьники города и их родители могли бы полезно проводить свободное время. Двор также можно было бы использовать для учебы. Кроме спортивной и игровой площадки инициаторы предлагают построить здесь своеобразный класс под открытым небом, а также зону для практических работ с грядками для растений и с учебной метеостанцией. Стоимость проекта - 80 тысяч евро.
В одном из дворов на проспекте Кангеласте жители предлагают установить общедоступную спортивную площадку. В зависимости от количества различных спортивных снарядов, бюджет этого проекта может колебаться от 5 до 20 тысяч евро (плюс НСО).
Другой инициатор предлагает построить спортивную площадку с тренажерами и теннисным столом на улице Маслова, рядом с приютом для бездомных, чтобы и они могли заботиться о своей физической форме. Этот проект оценивается в 37 тысяч евро.
Один из жителей Нарвы считает, что городу необходимы городские часы. За 32 400 евро он предлагает построить в одном из общественных мест часы на столбе с четырьмя циферблатами. Предполагается, что под часами удобно было бы назначать встречи и свидания, для чего часы можно установить на своеобразный постамент со скамейками.
Есть еще одно предложение установить городские часы - в сквере между ул. Пушкина и Петровской площадью. Эта идея отличается тем, что столб часов предлагается снабдить также указателями на основные городские объекты (вокзал, гостиница, ратуша и т.д.). Стоимость часов оценивается в 25 тысяч евро.
Участники программы предлагают также установить за ее счет три павильона на автобусных остановках, где их сейчас нет - два у Общества слепых на ул. Йыэсуу и один у Ледового холла. По расчетам, это обойдется в 60 тысяч.
Две недели на голосование
Свой голос можно отдать до 14 июня в электронной среде Volis с помощью ИД-карты или на бумажном бюллетене - в Департаменте городского хозяйства на Петровской площади или в Департаменте социальной помощи (на ул. Мальми, 5а). Голосовать могут только люди, зарегистрированные в Нарве.
Предварительно все поданные предложения прошли через созданную управой оценочную комиссию, которая допустила к голосованию только те объекты, которые технически возможно создать и обслуживание которых возможно за счет городского бюджета. Реализованы будут один или несколько проектов (в пределах 200 тысяч евро), набравшие больше всего голосов.