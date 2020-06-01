Памятник дерущимся, канатная дорога или уличные барабаны? Нарвитяне решают, на что потратить городские деньги

Пруд на углу ул. Кереса и Выйду предлагается украсить плавающими фонтанами. В отличие от обычных, такие фонтаны не требуют строительных работ - насосы и декоративная подсветка устанавливаются прямо на небольших плавучих платформах. Инициатор отмечает, что набор фонтанов за 42 тысяч евро не только значительно украсит пруд, но также улучшит аэрацию для живущих в пруду рыб и облегчит чистку, поскольку грязь будет прибиваться к берегу.

У карьера Кадастику предлагают также построить общедоступную зону для приготовления шашлыков. Хотя это территория - в черте города, до жилых домов довольно далеко, и шум не должен мешать жителям. За 26 тысяч предлагается установить мангалы, построить беседки, детскую и спортивную площадку.

За 55 тысяч евро предлагается решить проблему рыбаков и туристов - существующий слип для спуска лодок, катеров, яхт в Нарову на ул. Йыэ практически разрушен, и его нужно заменить на новый. По оценке инициаторов, в Нарве более тысячи владельцев каких-либо плавсредств, кроме того, удобный спуск в воду мог бы привлечь в город рыбаков из других мест.

Площадки - не только спортивные, но музыкальные и учебные

На голосовании также идея построить в городе музыкальную площадку. По аналогии со спортивными площадками, горожане могли бы проводить здесь свободное время, играя на барабанах, на ксилофонах или похожих инструментах из металлических труб и на таких инструментах, у которых и общепринятого названия нет. Инициатор предлагает использовать продукцию конкретного производителя, который выпускает такие необычные инструменты. Предполагается, что играть на музыкальной площадке будут не только обычные дети и дети с особыми потребностями, но и взрослые. Площадку за 58 тысяч евро предлагается построить у одного из детских центров (“Лад” или “Матвейка”), у Дома попечения, на променаде, на Ореховой горке или в одном из парков.

Во дворе Шестой школы предлагают обустроить место, где школьники города и их родители могли бы полезно проводить свободное время. Двор также можно было бы использовать для учебы. Кроме спортивной и игровой площадки инициаторы предлагают построить здесь своеобразный класс под открытым небом, а также зону для практических работ с грядками для растений и с учебной метеостанцией. Стоимость проекта - 80 тысяч евро.

В одном из дворов на проспекте Кангеласте жители предлагают установить общедоступную спортивную площадку. В зависимости от количества различных спортивных снарядов, бюджет этого проекта может колебаться от 5 до 20 тысяч евро (плюс НСО).

Другой инициатор предлагает построить спортивную площадку с тренажерами и теннисным столом на улице Маслова, рядом с приютом для бездомных, чтобы и они могли заботиться о своей физической форме. Этот проект оценивается в 37 тысяч евро.

Один из жителей Нарвы считает, что городу необходимы городские часы. За 32 400 евро он предлагает построить в одном из общественных мест часы на столбе с четырьмя циферблатами. Предполагается, что под часами удобно было бы назначать встречи и свидания, для чего часы можно установить на своеобразный постамент со скамейками.

Есть еще одно предложение установить городские часы - в сквере между ул. Пушкина и Петровской площадью. Эта идея отличается тем, что столб часов предлагается снабдить также указателями на основные городские объекты (вокзал, гостиница, ратуша и т.д.). Стоимость часов оценивается в 25 тысяч евро.

Участники программы предлагают также установить за ее счет три павильона на автобусных остановках, где их сейчас нет - два у Общества слепых на ул. Йыэсуу и один у Ледового холла. По расчетам, это обойдется в 60 тысяч.

Две недели на голосование

Свой голос можно отдать до 14 июня в электронной среде Volis с помощью ИД-карты или на бумажном бюллетене - в Департаменте городского хозяйства на Петровской площади или в Департаменте социальной помощи (на ул. Мальми, 5а). Голосовать могут только люди, зарегистрированные в Нарве.