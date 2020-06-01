Видео ⟩ В Киеве задержали мужчину, угрожавшего взорвать мост

В понедельник, 1 июня украинская полиция в Киеве перекрыла с обеих сторон въезд на мост Метро, поскольку неизвестный угрожал взорвать мост, пишет Korrespondent.
Киевские полицейские из-за угрозы взрыва перекрыли с обеих сторон въезд на мост Метро. На месте также находились спасатели и машина скорой помощи, в городе проводилась операция "Гром".
По данным очевидцев, на мосту находился неизвестный и держал в руке пакет, из которого тянулся провод к пульту в другой руке.
Через час минера задержали. Было опубликовано и видео спецоперации по его задержанию. Личность мужчины пока не установлена.