Пн, 1.06.2020
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Видео ⟩ В Киеве задержали мужчину, угрожавшего взорвать мост

Осенью прошлого года в этом же месте также стоял мужчина и угрожал взорвать мост.

ФОТО: SERGEI CHUZAVKOV/AFP

В понедельник, 1 июня украинская полиция в Киеве перекрыла с обеих сторон въезд на мост Метро, поскольку неизвестный угрожал взорвать мост, пишет Korrespondent.

Киевские полицейские из-за угрозы взрыва перекрыли с обеих сторон въезд на мост Метро. На месте также находились спасатели и машина скорой помощи, в городе проводилась операция "Гром".

По данным очевидцев, на мосту находился неизвестный и держал в руке пакет, из которого тянулся провод к пульту в другой руке.

Через час минера задержали. Было опубликовано и видео спецоперации по его задержанию. Личность мужчины пока не установлена.

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