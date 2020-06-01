Видео ⟩ В Киеве задержали мужчину, угрожавшего взорвать мост

Киевские полицейские из-за угрозы взрыва перекрыли с обеих сторон въезд на мост Метро. На месте также находились спасатели и машина скорой помощи, в городе проводилась операция "Гром".

По данным очевидцев, на мосту находился неизвестный и держал в руке пакет, из которого тянулся провод к пульту в другой руке.