Графики ⟩ Партии Эстонии живут от долга к долгу

«Я признаю, что пожертвовал в казну партии деньги, которые не были моими и чье происхождение я не знаю». Так звучит нашумевшая фраза теперь уже бывшего члена Партии реформ Сильвера Мейкара, которой он подразумевал пожертвования в размере 115 000 крон, сделанные этой партии в 2009–2010 годах.

На сегодняшний день в Госсуде рассматривается спор между Комиссией по надзору за политическими партиями (ERJK) и Центристской партией, поскольку в 2014 и 2015 годах в казну партии пступило 110 000 евро неизвестного до сих пор происхождения.

Совсем недавно ERJK направила в прокуратуру для расследования информацию о сделанном в первом квартале 2020 года пожертвовании в размере 50 000 евро в адрес Центристской партии. Эта сумма превышает суммарный доход жертвователя за три года.

Это всего лишь несколько примеров запутанных финансовых дел партий в недавнее время.

Щедрые пожертвования составляют значительную часть доходов партий, и этот доход расходуется на избирательную кампанию, чтобы войти в число избранных.

Нынешний год будет без выборов: в прошлом году состоялись выборы в Рийгикогу и Европарламент, в следующем году представители народа будут избраны в местные органы власти. Однако у партий все еще есть долги за предыдущие выборы: у социал-демократов в дополнение к кредиту есть задолженность в размере 20 000 евро, а у Партии реформ есть непогашенные обязательства на сумму почти 100 000 евро, которые, как ожидается, будут погашены в конце июня. Генеральный секретарь Центристской партии Михаил Корб не согласился опубликовать точные цифры, но заявил, что финансовые обязательства партии были отложены и будут выплачены в соответствии с договоренностями.

"Факт в том, что суммарные нетто-активы всех политических партий в 2019 году оказались в дефиците, а в случае некоторых политических партий отрицательные нетто-активы уже становятся хроническим заболеванием. Это означает, что нет денег для оплаты счетов", - объяснил заместитель главы ERJK Каарел Таранд ситуацию, сложившуюся после двух прошлогодних выборов.

«Это могло бы быть содержанием политических дебатов о том, как помочь партийной экономике вернуться к нормальной ситуации, чтобы нехватка денег не создавала соблазнов и не вызывала коррупции», - сказал Таранд, отметив, что каждая избирательная кампания - это состязание в тратах, где нет никаких ограничений. "Может быть, нужно установить границы?" - предложил он.

По словам члена EKRE Сийма Похлака, установление верхнего предела расходов на выборы приведет к манипуляциям с целью обойти эти ограничения.

В настоящее время политические партии обязаны публиковать ежеквартальный отчет о доходах и расходах.