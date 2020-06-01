Графики ⟩ Партии Эстонии живут от долга к долгу

Хотя представители всех парламентских партий единогласно подтверждают, что считают важным четко и прозрачно вести партийные финансовые дела, лучшей гарантией этого по-прежнему остается более эффективный контроль над финансами партий, пишет Postimees.
«Я признаю, что пожертвовал в казну партии деньги, которые не были моими и чье происхождение я не знаю». Так звучит нашумевшая фраза теперь уже бывшего члена Партии реформ Сильвера Мейкара, которой он подразумевал пожертвования в размере 115 000 крон, сделанные этой партии в 2009–2010 годах.
На сегодняшний день в Госсуде рассматривается спор между Комиссией по надзору за политическими партиями (ERJK) и Центристской партией, поскольку в 2014 и 2015 годах в казну партии пступило 110 000 евро неизвестного до сих пор происхождения.
Совсем недавно ERJK направила в прокуратуру для расследования информацию о сделанном в первом квартале 2020 года пожертвовании в размере 50 000 евро в адрес Центристской партии. Эта сумма превышает суммарный доход жертвователя за три года.
Это всего лишь несколько примеров запутанных финансовых дел партий в недавнее время.
Щедрые пожертвования составляют значительную часть доходов партий, и этот доход расходуется на избирательную кампанию, чтобы войти в число избранных.
Нынешний год будет без выборов: в прошлом году состоялись выборы в Рийгикогу и Европарламент, в следующем году представители народа будут избраны в местные органы власти. Однако у партий все еще есть долги за предыдущие выборы: у социал-демократов в дополнение к кредиту есть задолженность в размере 20 000 евро, а у Партии реформ есть непогашенные обязательства на сумму почти 100 000 евро, которые, как ожидается, будут погашены в конце июня. Генеральный секретарь Центристской партии Михаил Корб не согласился опубликовать точные цифры, но заявил, что финансовые обязательства партии были отложены и будут выплачены в соответствии с договоренностями.
"Факт в том, что суммарные нетто-активы всех политических партий в 2019 году оказались в дефиците, а в случае некоторых политических партий отрицательные нетто-активы уже становятся хроническим заболеванием. Это означает, что нет денег для оплаты счетов", - объяснил заместитель главы ERJK Каарел Таранд ситуацию, сложившуюся после двух прошлогодних выборов.
«Это могло бы быть содержанием политических дебатов о том, как помочь партийной экономике вернуться к нормальной ситуации, чтобы нехватка денег не создавала соблазнов и не вызывала коррупции», - сказал Таранд, отметив, что каждая избирательная кампания - это состязание в тратах, где нет никаких ограничений. "Может быть, нужно установить границы?" - предложил он.
По словам члена EKRE Сийма Похлака, установление верхнего предела расходов на выборы приведет к манипуляциям с целью обойти эти ограничения.
В настоящее время политические партии обязаны публиковать ежеквартальный отчет о доходах и расходах.
Чтобы повысить эффективность финансирования политических партий и их надзора, эксперты, с которыми пообщались журналисты Postimees, предлагают различные решения, в том числе обязательство представлять более подробные отчеты, чтобы устанавливать фактические расходы политических партий на проведение кампаний и выявлять запрещенные пожертвования, например, посредством льгот на рекламные сделки.
«В настоящее время у законодателей есть все возможности для этого, например, путем внесения поправок в Закон о политических партиях», - сказала Карина Паю, исполнительный директор общества Korruptsioonivaba Eesti, которая считает, что отчеты ERJK о доходах и расходах партий являются одним из наиболее эффективных механизмов мониторинга.
По оценке Паю, главное - это этичное поведение самих партий. «Важно сделать нормой, чтобы не акцептировалось, к примеру, пожертвование одиночного лица, если ожидается, что оно будет отстаивать узкие коммерческие интересы. Только прозрачность, ответственность и защита общественных интересов повысят благонадежность политических партий», - пояснила Паю.
В целях улучшения финансовых дел политических партий можно было бы ограничить расходы на избирательные кампании, увеличить государственную поддержку, а также восстановить пожертвования юридических лиц политическим партиям.
«Я не думаю, что кто-то сознательно нарушает правила. Правила часто не очень точны и в некоторых случаях оставляют место для толкования, и истина становится ясной в споре. Я уверен, что ошибок будет все меньше и меньше », - сказал генеральный секретарь Центристской партии Михаил Корб.
Лидер "Отечества" Хелир-Вальдор Сеэдер отметил, что причинами нарушений являются острая конкуренция и стремление получить преимущество за счет нарушения правил, но запрещенные пожертвования подрывают доверие в обществе и ослабляют демократию. «Именно поэтому финансирование политических партий должно быть прозрачным и контролируемым», - сказал Сеэдер.
Однако, по словам Паю, закон всегда можно обйоти, в нем можно найти дыры. «Именно здесь вступает в игру собственная этика партии, которая предотвращает проступки, потому что расследование и наказание -это борьба с последствиями», - объяснила Паю.
Хотя нынешний проект упразднения ERJK указывает на то, что Комиссия не является независимой из-за членов парламентских партий, Паю считает, что конкуренция между партиями и внутренний взгляд на финансовое управление, безусловно, добавят контроля.
«Комиссию, безусловно, можно сделать более независимой, но ее полная аполитичность будет означать потерю политической проницательности», - отметила Паю.
Представители партий коалиции считают, что финансы политических партий должны контролироваться аполитичным государственным аудитом. Проект ликвидации ERJK пройдет первое чтение в Рийгикогу сегодня.