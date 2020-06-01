Фермеры: более 20 000 эстонских коров нуждаются в умелых руках украинцев!

Согласно опросу, проведенному Сельскохозяйственно-торговой палатой, средняя зарплата дояра в Эстонии составляет 1150-1200 евро в месяц брутто. Большинство работников молочных ферм по-прежнему являются жителями Эстонии, но обеспокоенность вызывает старение рабочей силы. Например, 44% людей, занятых в сельскохозяйственном, лесном и рыбном секторах, входят в возрастную группу 50-70 лет, тогда как в начале этого столетия доля этой возрастной группы составляла 33%. Статистика наглядно демонстрирует, что, к сожалению, в этом секторе не хватает прироста рабочей силы.

«Нехватка рабочей силы в сельскохозяйственном секторе является неоспоримым фактом, - пояснил Роомет Сырмус. - Опрос, проведенный Сельскохозяйственной палатой, показал, что более 40% молочных фермеров так и не смогли найти работников с помощью Кассы страхования от безработицы – это удалось сделать только четверти сельскохозяйственников. Я считаю, что это говорит не о плохой работе Кассы страхования от безработицы, а о низком интересе к труду в сельском хозяйстве. В 2008-м году молочные фермеры получали за свою ценную продукцию около 30 центов, и такую же цену им платили через десять лет. В то же время в секторе произошли два крупных кризиса, во время которых цены упали на треть».

«В разгаре споров, которые разразились вокруг темы выращивания клубники, неизменно приводили аргумент, что нехватка рабочей силы в сельском хозяйстве была вызвана слишком низкой заработной платой, и проблему можно решить путем ее повышения», - сказал исполнительный директор Эстонской садоводческой ассоциации Раймонд Страстин.

«Я готов с этим согласиться, но, к сожалению, производители не могут прыгнуть выше головы. Для фермеров издержки производства неуклонно растут, но, к сожалению, продажная цена продукции за ними не успевает. Основной причиной является открытость рынка Эстонии для иностранных продуктов питания, которые также выращиваются иностранцами. Если мы не готовы позволить украинцам работать здесь, мы должны немедленно отказаться от бананов, ананасов и авокадо, импортированных из других стран – давайте начнем растить их сами! Не говоря уже о помидорах и яблоках, потому что этих импортеров необходимо немедленно выслать из страны», - считает он.

«Сейчас из-за пандемии в эстонском молочном животноводстве тоже не лучшие времена, и цена на молоко резко упала за пару месяцев, - отметил Роомет Сырмус. - В то же время затраты на рабочую силу в сельскохозяйственном секторе за последнее десятилетие увеличились в 1,5 раза: если в 2008-м году они составляли 116 млн евро, в прошлом году - уже 174 млн евро. Нехватка работников даже подняла уровень заработной платы до 1600 евро на некоторых фермах. Исследование также подтверждает, что украинским доярам, как правило, платят не меньше, чем жителям Эстонии. Так что это не вопрос дешевой рабочей силы – нам просто неоткуда взять достаточное количество рабочих, которые готовы заниматься животноводством».