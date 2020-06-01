Новое исследование доказало, что эпидемия коронавируса могла начаться с летучих мышей

Ученые пытались выяснить, с чего началась эпидемия коронавируса, чтобы избавиться от связанных с коронавирусом теорий заговора и предотвратить следующие вспышки заболевания. До сих пор считалось, что вирус распространился на людей с животноводческих рынков, но определить конкретное животное не удавалось.

Результаты новой научной работы доказывают, что вирус не был разработан в лаборатории людьми. Эту теорию заговора распространял и президент Соединенных штатов Америки Дональд Трамп, который утверждал, что у него есть доказательства, которые он, правда, до сих пор не предоставил. По оценке ученых, вирус все же попал в организм человека от животных.