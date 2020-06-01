Новое исследование доказало, что эпидемия коронавируса могла начаться с летучих мышей

В ходе нового исследования пришли к выводу, что летучие мыши болеют еще одним похожим на SARS-CoV-2 вирусом, который, правда, с большой долей вероятности на человека не распространяется, но доказывает, что эпидемия SARS-CoV-2 началась с летучих мышей, пишет Postimees со ссылкой на Medical Daily.
Ученые пытались выяснить, с чего началась эпидемия коронавируса, чтобы избавиться от связанных с коронавирусом теорий заговора и предотвратить следующие вспышки заболевания. До сих пор считалось, что вирус распространился на людей с животноводческих рынков, но определить конкретное животное не удавалось.
Результаты новой научной работы доказывают, что вирус не был разработан в лаборатории людьми. Эту теорию заговора распространял и президент Соединенных штатов Америки Дональд Трамп, который утверждал, что у него есть доказательства, которые он, правда, до сих пор не предоставил. По оценке ученых, вирус все же попал в организм человека от животных.
Для того чтобы выяснить, есть ли в природе еще подобные коронавирусу вирусы, были взяты пробы у летучих мышей, которые переносят SARS-CoV-2. Выводы таковы, что летучие мыши переносят еще один похожий на SARS-CoV-2 вирус, а также, что такие вируса развиваются в природе сами по себе. В ходе анализов было выявлено, что схожий с SARS-CoV-2 вирус RaTG13 для человека не опасен.