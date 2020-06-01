Пн, 1.06.2020
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Возле заправки в пакетах нашли трупы животных

Kilekotid lambatallede elutute kehadega olid poetatud Mäosse Premium tankla lähedusse.

ФОТО: Eesti Metsloomaühing / Facebook

Сегодня, 1 июня, днем бдительный гражданин обратился в Общество защиты диких животных с просьбой проверить лежащие возле заправки в Мяо пластиковые пакеты, пишет Järva Teataja.

По словам ответившей на звонок главы ярвамааского отделения общества Вирге Высуялг, звонивший заподозрил, что в пакетах может быть вовсе не обычный мусор. «Он имел в виду какое-то домашнее животное», - уточнила она.

Высуялг попросила звонившего все-таки посмотреть, что в пакетах. «Получила по телефону жуткий ответ, что там трупы ягнят», - сказала она.

Высуялг считает, в магазинные пакеты поместили новорожденных ягнят. «Родились ли они мертвыми, убили ли их сразу после рождения или поместили в пакеты еще живыми, выяснится в ходе дознания», - сказала она.

ФОТО: Eesti Metsloomaühing / Facebook

На сколько известно, на месте побывали представители Ветеринарно-пищевого департамента и полиция.

По словам Высуялг, в любом случае речь идет об ужасном поступке. «Даже если это был естественный отбор, трупы животных следует утилизировать на заводе по переработке отходов животного происхождения, а не запихивать в пакеты и подбрасывать куда-то на чужую землю», - отметила она.

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