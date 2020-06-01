Возле заправки в пакетах нашли трупы животных

По словам ответившей на звонок главы ярвамааского отделения общества Вирге Высуялг, звонивший заподозрил, что в пакетах может быть вовсе не обычный мусор. «Он имел в виду какое-то домашнее животное», - уточнила она.

Высуялг попросила звонившего все-таки посмотреть, что в пакетах. «Получила по телефону жуткий ответ, что там трупы ягнят», - сказала она.

Высуялг считает, в магазинные пакеты поместили новорожденных ягнят. «Родились ли они мертвыми, убили ли их сразу после рождения или поместили в пакеты еще живыми, выяснится в ходе дознания», - сказала она.

ФОТО: Eesti Metsloomaühing / Facebook

На сколько известно, на месте побывали представители Ветеринарно-пищевого департамента и полиция.