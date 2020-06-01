Окружной суд не изменил приговор Харону Дикаеву

Присяжный адвокат Танель Мяллас ходатайствовал в окружном суде об отмене обвинительного приговора 54-летнему Харону Дикаеву, но суд не счел это ходатайство обоснованным и оставил в силе и обвинение, и наказание в виде лишения свободы на срок в 12 лет за руководство преступным объединением.

Окружной суд оставил без изменений и наказания, назначенные состоявшим в группировке Дикаева Сергею Джавакяну (46), Танелю Манделькорну (36), Григорию Богатому (39), Виталию Каэра (32), Эдуарду Олейнику (51), Дмитрию Сидоренко (47) и Евгению Подолинскому (39). Адвокаты всех осужденных добивались в окружном суде их оправдания.

Окружной суд решил, что процесс в уездном суде был справедливым, и отметил, что в обвинениях в достаточной мере описаны структура группировки и распределение обязанностей между ее участниками, а в обвинении и решении уездного суда отражено достаточно доказательств для того, чтобы установить факт руководства группировкой или принадлежности к ней.

«В обвинении и решении уездного суда перечислены специфические признаки, характеризующие именно преступную группировку, принадлежность к ней и руководство ею», - отметил окружной суд.

Харьюский уездный суд 21 августа прошлого года признал Харона Дикаева виновным в руководстве преступной группировкой и приговорил его к 12 годам лишения свободы, этого же наказания для него на судебных прениях требовал госпрокурор Вахур Верте.

Уездный суд приговорил состоявших в группировке Джавакяна, Манделькорна, Богатого, Каэра, Олейника, Сидоренко и Подолинского к тюремным срокам от шести лет и шести месяцев до 13 лет.

Еще летом 2017 года фигуранты дела Сергей Примак, Сергей Нийнеметс, Артур-Ажар Симонов, Александр Дмитрук, Роберг Рааг, Александр Николаев, Валерий Дементьев и Александр Варламов пошли на соглашение с прокуратурой, суд назначил им сроки от условных до четырехлетнего реального заключения. Суд прекратил делопроизводство в отношении обвиняемого в содействии уклонению от уплаты налогов в крупных размерах Андрея Ермолаева из соображений целесообразности, поскольку он уже отбывает восьмилетний тюремный срок.

Госпрокуратура предъявила обвинение 18 лицам, большинство из них обвинялись в принадлежности к преступной группировке, возглавляемой Хароном Дикаевым.

На начавшемся осенью 2016 года процессе Дикаев сказал, что не признает себя виновным в руководстве преступной группировкой, но частично признает свою вину в физическом насилии.

Согласно обвинению, преступная организация финансировала свою деятельность при помощи различных экономических и имущественных преступлений. В том числе ее члены совершали мошенничества с НСО, которыми причинили республикам Латвии и Литве ущерб в сотни тысяч евро. По данным предварительного следствия, организация также финансировалась при помощи совершенных в Эстонии мошенничеств, в которые вовлекали людей, соглашавшихся за плату оформить на свое имя кредитные и лизинговые договоры. В результате в распоряжение организации поступали техника и наличные деньги.