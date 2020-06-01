Окружной суд не изменил приговор Харону Дикаеву

Таллиннский окружной суд оставил в понедельник без изменений приговор известному в эстонском преступном мире Харону Дикаеву и его подельникам, неизменным осталось и наказание, сообщил BNS.
Присяжный адвокат Танель Мяллас ходатайствовал в окружном суде об отмене обвинительного приговора 54-летнему Харону Дикаеву, но суд не счел это ходатайство обоснованным и оставил в силе и обвинение, и наказание в виде лишения свободы на срок в 12 лет за руководство преступным объединением.
Окружной суд оставил без изменений и наказания, назначенные состоявшим в группировке Дикаева Сергею Джавакяну (46), Танелю Манделькорну (36), Григорию Богатому (39), Виталию Каэра (32), Эдуарду Олейнику (51), Дмитрию Сидоренко (47) и Евгению Подолинскому (39). Адвокаты всех осужденных добивались в окружном суде их оправдания.
Окружной суд решил, что процесс в уездном суде был справедливым, и отметил, что в обвинениях в достаточной мере описаны структура группировки и распределение обязанностей между ее участниками, а в обвинении и решении уездного суда отражено достаточно доказательств для того, чтобы установить факт руководства группировкой или принадлежности к ней.
«В обвинении и решении уездного суда перечислены специфические признаки, характеризующие именно преступную группировку, принадлежность к ней и руководство ею», - отметил окружной суд.
Харьюский уездный суд 21 августа прошлого года признал Харона Дикаева виновным в руководстве преступной группировкой и приговорил его к 12 годам лишения свободы, этого же наказания для него на судебных прениях требовал госпрокурор Вахур Верте.
Уездный суд приговорил состоявших в группировке Джавакяна, Манделькорна, Богатого, Каэра, Олейника, Сидоренко и Подолинского к тюремным срокам от шести лет и шести месяцев до 13 лет.
Еще летом 2017 года фигуранты дела Сергей Примак, Сергей Нийнеметс, Артур-Ажар Симонов, Александр Дмитрук, Роберг Рааг, Александр Николаев, Валерий Дементьев и Александр Варламов пошли на соглашение с прокуратурой, суд назначил им сроки от условных до четырехлетнего реального заключения. Суд прекратил делопроизводство в отношении обвиняемого в содействии уклонению от уплаты налогов в крупных размерах Андрея Ермолаева из соображений целесообразности, поскольку он уже отбывает восьмилетний тюремный срок.
Госпрокуратура предъявила обвинение 18 лицам, большинство из них обвинялись в принадлежности к преступной группировке, возглавляемой Хароном Дикаевым.
На начавшемся осенью 2016 года процессе Дикаев сказал, что не признает себя виновным в руководстве преступной группировкой, но частично признает свою вину в физическом насилии.
Согласно обвинению, преступная организация финансировала свою деятельность при помощи различных экономических и имущественных преступлений. В том числе ее члены совершали мошенничества с НСО, которыми причинили республикам Латвии и Литве ущерб в сотни тысяч евро. По данным предварительного следствия, организация также финансировалась при помощи совершенных в Эстонии мошенничеств, в которые вовлекали людей, соглашавшихся за плату оформить на свое имя кредитные и лизинговые договоры. В результате в распоряжение организации поступали техника и наличные деньги.
Обвинение также включает физическое насилие, самовольный взлом, присвоение имущества, подделку документов и их использование, незаконное обращение с глушителем огнестрельного оружия, обращение с крупной партией наркотиков и нарушения ПДД. Пятеро человек, не состоявших в организации, обвиняются в том, что они своей деятельностью способствовали совершению различных преступлений ее членами.
По словам госпрокурора Вахура Верте, собранные в ходе следствия данные позволяют заявить, что преступная организация обладала устойчивой структурой и четкой иерархией и что ее цель заключалась в совершении различных преступлений с соблюдением строгой конспирации. «По данным следствия, организация заботилась о своих членах, финансировала их и при необходимости обеспечивала жильем. В то же время, за неповиновение или невыполнение распоряжений членов организации подвергали физическому наказанию, причем они терпели наказания без сопротивления», - сказал Верте.
По словам Аго Лейса из Бюро по борьбе организованной преступностью Центральной криминальной полиции, следствие по уголовному делу длилось более трех лет. «За это время пришлось отдельно вырисовать конкретные роли и деятельность каждого члена преступной организации. Для подтверждения различных уголовных деяний по одному собирали доказательства, каждое доказательство анализировалось. В рамках расследования налогового преступления мы тесно сотрудничали с официальными властями Латвии и Литвы, все это потребовало времени», - пояснил Лейс.
Бюро по борьбе с организованной преступностью Центральной криминальной полиции задержало большую часть членов организации в апреле и июне 2015 года. Дикаев был задержан в конце июня 2015 года и Харьюский уездный суд санкционировал его арест.
Следствие по уголовному делу стартовало в конце 2012 года, его вела Центральная криминальная полиция под руководством Госпрокуратуры.
Дикаев, уже десятилетиями находящийся в орбите интересов уголовной полиции, неоднократно представал перед судом, но избегал тяжких обвинений.