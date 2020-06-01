Экономические показатели говорят о том, что будет еще хуже, прежде чем начнет улучшаться

Кроме того, Налогово-таможенный департамент сообщил, что согласно апрельским декларациям по налогу с оборота продажи эстонских компаний на внутреннем рынке сократились в апреле на 738 миллионов евро, то есть почти на одну пятую по сравнению с тем же месяцем прошлого года.

По словам экономического аналитика LHV Кристо Ааба, показатели за май остаются в том же диапазоне. «За последние два месяца около 10 000 человек потеряли свои рабочие места, и когда компенсация зарплат от Кассы по безработице закончится, их число вероятно увеличится скачкообразно», - сказал он BNS.

Продажи на внутреннем рынке упали больше всего в сфере гостиничных услуг и общественного питания, где они сократились на 77 процентов, и в сфере искусства и развлечений - на 75 процентов. Произошло также резкое сокращение розничной и оптовой торговли автотранспортными средствами, медицинскими и социальными услугами и другими видами услуг соответственно на 47, 43 и 41 процент.

Хотя первоначально кризис оказал самое сильное влияние на сферу услуг, где некоторые компании вынуждены были временно или долгосрочно закрыться из-за ограничений, ключевым вопросом для дальнейшего экономического развития будет, по словам экономиста Банка Эстонии Каспара Оя, восстановление международной торговли и экспорта.

Экономический аналитик SEB Михкель Нестор в своем еженедельном комментарии заявил, что, хотя добавленная стоимость экспортной отрасли снизилась на 2,4 процента в первом квартале, падение во втором квартале намного серьезнее. «Хотя в марте промышленное производство в Эстонии упало на девять процентов, в апреле оно уже упало на 17 процентов, - отметил он. - Если чувство уверенности промышленных компаний было низким даже до кризиса, сейчас оно упало почти так же глубоко, как в худшие месяцы худшего, 2009, года».

Свою роль в этом сыграли проблемы энергетики, но ситуация была не лучше и в обрабатывающей промышленности, где производство сократилось на 7 процентов в марте и на 15 процентов в апреле. Из крупных отраслей производства резко упало производство в электронной промышленности, а также в металлургической, машиностроительной и мебельной промышленности и во многих других сферах деятельности. Единственной промышленной деятельностью, где производство не уменьшалось в марте и апреле, была химическая и фармацевтическая промышленность.

«Согласно общеевропейскому опросу промышленных компаний, производство промышленного сектора в апреле было более ограниченным, чем раньше, из-за снижения спроса, - пишет Оя в пресс-релизе. - В то же время приводились также нехватка оборудования, проблемы с финансированием и другие причины. Нехватка оборудования может указывать на проблемы в цепочке поставок, а другие причины могут описывать проблемы из-за ограничений».

Нестору кажется, что долгосрочная и структурная проблема эстонской промышленности просто совпала с коронакризисом. По сути, дело в том, что производители изготавливают простые товары силами низкооплачиваемой рабочей силы, но не хватает высокооплачиваемых рабочих мест в отраслях разработки товаров и продаж.