Мартин Хельме: в Эстонии надо отменить регуляции по гендерному разрыву зарплат

Эстония считает, что нет потребности в дополнительных регуляциях в сфере гендерного разрыва зарплат, написал министр финансов Мартин Хельме об адресованной странам ЕС консультации по мерам повышения прозрачности зарплат.
В адресованном министру социальных дел Танелю Кийку письме Хельме отмечает, что скорее следует пересмотреть действующие регуляции и смягчить их вплоть до отмены.
По словам Хельме, предприниматели должны при найме работников быть свободными в формировании зарплат, а главным фактором, определяющим зарплату, должен быть вклад человека в успех предприятия, гендер не играет в этом важной роли.
По мнению министра, следует больше доверять предпринимателям при формировании политики, а не постепенно вводить для них дополнительные ограничения, в том числе связанные с зарплатами, что, с одной стороны, сдерживает конкурентоспособность предприятия, а с другой, снижает мотивацию работодателей к саморазвитию.
Если формировать зарплаты в ходе переговоров между предпринимателем и работополучателем, это в отдаленной перспективе приведет к ситуации, в которой возрастет мотивация работников профессионально развиваться, а также улучшать свои навыки ведения переговоров.
Сейчас все большим вызовом для Эстонии и ЕС в целом является конкурентоспособность предприятий на глобальном рынке, отметил Хельме.
Эстония и ЕС в целом должны предпринять серьезные шаги, чтобы вернуться к правилам свободной рыночной экономики. Чем больше свободы действий останется у предприятий и чем сильнее государство будет доверять предпринимателям, тем выше вероятность, что конкурентоспособность предприятий ЕС вырастет в глобальном масштабе.