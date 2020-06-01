Мартин Хельме: в Эстонии надо отменить регуляции по гендерному разрыву зарплат

В адресованном министру социальных дел Танелю Кийку письме Хельме отмечает, что скорее следует пересмотреть действующие регуляции и смягчить их вплоть до отмены.

По словам Хельме, предприниматели должны при найме работников быть свободными в формировании зарплат, а главным фактором, определяющим зарплату, должен быть вклад человека в успех предприятия, гендер не играет в этом важной роли.

По мнению министра, следует больше доверять предпринимателям при формировании политики, а не постепенно вводить для них дополнительные ограничения, в том числе связанные с зарплатами, что, с одной стороны, сдерживает конкурентоспособность предприятия, а с другой, снижает мотивацию работодателей к саморазвитию.

Если формировать зарплаты в ходе переговоров между предпринимателем и работополучателем, это в отдаленной перспективе приведет к ситуации, в которой возрастет мотивация работников профессионально развиваться, а также улучшать свои навыки ведения переговоров.

Сейчас все большим вызовом для Эстонии и ЕС в целом является конкурентоспособность предприятий на глобальном рынке, отметил Хельме.