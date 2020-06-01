Жителей Мустамяэ теперь обслуживает всего одно почтовое отделение

В горуправе считают, что в районе должно быть два отделения почты и в качестве одного из вариантов, где можно было бы открыть новую контору, называют старый комплекс Kännu Kuke. Помещения комплекса оставляют желать лучшего и требуют основательного ремонта, но, по словам старейшины Мустамяэ Лаури Лаатса, альтернатив пока нет.