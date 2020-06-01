Жителей Мустамяэ теперь обслуживает всего одно почтовое отделение

С понедельника закрылось почтовое отделение в столичном торговом центре Magistral в Таллинне. В настоящее время в распоряжении жителей Мустамяэ осталась всего одна контора – в торговом центре Mustika, передает Rus.ERR.
В горуправе считают, что в районе должно быть два отделения почты и в качестве одного из вариантов, где можно было бы открыть новую контору, называют старый комплекс Kännu Kuke. Помещения комплекса оставляют желать лучшего и требуют основательного ремонта, но, по словам старейшины Мустамяэ Лаури Лаатса, альтернатив пока нет.
«Произошедшее вызывает вопросы. Почему вообще решили закрыть контору, а в горуправе об этом узнали лишь после того, как договор был расторгнут?» – недоумевает Лаури Лаатс.