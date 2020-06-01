Авиакомпания airBaltic начнет летать во Францию

«Мы ввели строгие меры безопасности, а также следуем рекомендациям ответственных органов в наших полетах. Все пассажирам обеспечивается бесплатно основной защитный комплект, в который входят маска для лица и дезинфицирующие салфетки», - говорит исполнительный директор авиакомпании Мартин Гаусс.

Пассажирам перед полетом нужно проверить условия въезда и введенные в аэропортах ограничения на официальных сайтах или в местных посольствах.

В настоящее время airBaltic выполняет прямые полеты из Риги в Таллин, Вильнюс, Осло, Франкфурт, Амстердам, Хельсинки, Мюнхен, Берлин и Гамбург. Вскоре авиакомпания возобновит рейсы также в Вену и Дюссельдорф. Кроме того, airBaltic предлагает некоторые прямые рейсы из Таллина и Вильнюса.

Полное расписание полетов и билеты доступны на сайте airBaltic. Дополнительно к этому доступно временное предложение, которое дает возможность бесплатно сменить дату полета для новых бронирований, сделанных до 30 июня 2020 года. Возможна только одна смена даты полета.