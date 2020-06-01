Новые правила: прийти тестироваться на коронавирус теперь можно и пешком

В Тарту, Нарве, Хаапсалу, Пайде, Курессааре, Кярдла, Вильянди и Кохтла-Ярве тестирование продолжится в тех же местах тестирования.

В трех городах – в Таллинне, Пярну и Раквере места взятия тестов изменятся. В Таллинне тестирование, проводимое в палатках, которые находились на парковках TalTech и Певческого поля, теперь проводятся в лаборатории SYNLAB по адресу Веэренни, 53а и в Medicum по адресу Пунане, 61 в помещениях с отдельным входом для возможности тестирования.

SYNLAB в дополнение к автобусу Qvalitas, организует также кабинеты для тестирования в помещениях Центра семейных врачей Суур-Сепа и в Ракверской поликлинике.

Тестирование прекратится в Йыгева, где было меньше всего направлений. На дому проводить тестирование продолжат мобильные бригады Medicum, SYNLAB и в Южной-Эстонии Alre.

Помимо так называемых пунктов тестирования, куда люди приезжают на автомобилях, с 1 июня можно будет также пойти сдать тест пешком. Таким образом, помимо автомобилей, в очередь на тестирование можно встать придя пешком или приехав на велосипеде в Тарту и Вильянди у автобуса Qvalitas, в Нарве в палатке Corrigo, в Кохтла-Ярве у Ида-Вируской центральной больнице, а также в Хаапсалу и Пайде начнет ходить автобус для тестирования SYNLAB.