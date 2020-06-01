Глава крупнейшей в Эстонии сети спортмагазинов ушел в отставку. Что случилось?

Говоря о причинах ухода, Киили был немногословен. «У всего есть начало и конец. Это было сделано по соглашению сторон, и мы с владельцем, пожав руки, договорились, чтобы не будем публично комментировать этот вопрос», - сказал Кийли.

Впрочем, разногласий, судя по всему, не осталось, поскольку экс-глава сети говорит в адрес Sportland только хорошее. «Sportland находится на правильном пути, потому что видит свою миссию шире, чем просто ценовую борьбу. Sportland связан со всем эстонским спортом, популяризирует и поддерживает его», - отметил Кийли.

Насколько сильно пострадала спортивная сеть, когда торговые центры были закрыты? «Ой, я не хочу это комментировать! Но я думаю, что была проделана хорошая работа, и все», - сказал Кийли, который покинул правление предприятия неделю назад. Он не забыл о кампании скидок Sportland, которая вызвала большой общественный резонанс: спортивный магазин снизил цены во время чрезвычайной ситуации, что привело к скоплению людей в магазине, а это в свою очередь повысило вероятность заражения. Этот шаг подвергся критике со стороны премьер-министра Юри Ратаса.

Хотя у Кийли пока нет определенного плана относительно того, что делать дальше, направление, в котором нужно двигаться, уже маячит перед глазами. Одна из возможностей - использовать на новой работе опыт, полученный за 10 лет в сфере розничной торговли. «Во-вторых, с каждым днем ​​все сильнее и сильнее в голове свербит идея о том, что мы должны сохранять и ценить окружающую среду», - объяснил Кийли.

«Зеленое мышление, экономика, замкнутого цикла, экономика совместного потребления», - перечислил он области, близкие его сердцу.

«Каковы здесь практические выводы и какую позицию я мог бы использовать для реализации этих идеалов, сегодня слишком рано говорить. Меня больше всего мотивируют мои собственные дети, и я должен начать думать о них», - добавил Кийли.

Оборот Sportland Eesti AS в прошлом году составил 48,8 млн евро, из которых чистая прибыль составила 3,8 млн евро. По последним данным, в спортивной сети работает 367 человек. Также известно, что Sportland обратился в Кассу по безработице за компенсацией зарплаты для сотен работников.