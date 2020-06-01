А вы среди них? Почти 85 000 жителей Эстонии еще должны получить от налоговиков 14 миллионов евро

По состоянию на сегодняшний день было подано 733 000 деклараций, из которых 97% было представлено в электронном виде. На данный момент переплаченный подоходный налог был возвращен в размере 175 миллионов евро, к доплате назначено 51,5 миллионов евро. Возвращенный подоходный налог был направлен на пожертвование в размере 135 000 евро.

Еще не подано 91 000 деклараций о доходах. По оценкам Налогово-таможенного департамента (НТД), почти 85 000 человек, которые еще не представили декларации, ожидают возврата переплаченного подоходного налога на общую сумму 14,2 миллионов евро. Кроме того, на основании почти 6000 неподанных деклараций необходимо доплатить 1,6 миллиона евро.

В бюро обслуживания НТД продолжает действовать правило 2+2, согласно которому в зале обслуживания может находиться столько же клиентов, сколько сотрудников, обслуживающих их, а также во время ожидания в очереди на улице необходимо держаться от других людей на расстоянии по меньшей мере двух метров. На столах бюро обслуживания установлены защитные ширмы, а клиентов просят дезинфицировать руки.