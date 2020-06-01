Вышла из дома и исчезла: полиция ищет пропавшую 75-летнюю Надежду

Сегодня днем в полицию сообщили, что в Мууга на улице Ласкетийру пропала 75-летняя Надежда.
Надежда несколько часов назад вышла из дома на улице Ласкетийру и до сих пор не вернулась.
Ее рост 163 см, у нее среднее телосложение, на ней зеленая водолазка, на шее цепочка с крестиком, на ногах черные узкие брюки и синие тапки. Из-за своего состояния здоровья она не в состоянии адекватно воспринимать окружающее и самостоятельно найти дорогу домой.
Известно, что ей нравится ездить на общественном транспорте, например, она может сесть на автобусной остановке «Весинийду» на автобус номер 38.
Полиция просит всех, кто знает что-то о местонахождении Надежды или видел ее, незамедлительно сообщить об этом в Центр тревоги по номеру 112.