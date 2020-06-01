Вышла из дома и исчезла: полиция ищет пропавшую 75-летнюю Надежду

Надежда несколько часов назад вышла из дома на улице Ласкетийру и до сих пор не вернулась.

Ее рост 163 см, у нее среднее телосложение, на ней зеленая водолазка, на шее цепочка с крестиком, на ногах черные узкие брюки и синие тапки. Из-за своего состояния здоровья она не в состоянии адекватно воспринимать окружающее и самостоятельно найти дорогу домой.

Известно, что ей нравится ездить на общественном транспорте, например, она может сесть на автобусной остановке «Весинийду» на автобус номер 38.