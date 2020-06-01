Пн, 1.06.2020
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Карантин снят: застрявшее в Германии судно с эстонским экипажем может продолжать свой путь

Судно Kaie, который принадлежит судоходному предприятию Hansa Shipping.

ФОТО: Hansa Shipping

Грузовое судно, которое 16 мая было помещено на карантин в немецком Ростоке, признано свободным от вируса и покинет Германию после загрузки, пишет Postimees.

Председатель правления Hansa Shipping Антс Ратас подтвердил, что больше случаев заболевания не выявлено и судно может свободно покинуть Росток.

«По поводу моторного судна Kaie я могу сказать, что карантин снят, и все люди здоровы. Сегодня в Германии выходной, но завтра судно будет загружено, а затем отправится в рейс», - заявил Ратас.

Экипаж грузового судна, прибывшего в Росток для загрузки груза удобрения, был проверен на коронавирус 16 мая, когда два члена экипажа пожаловались на симптомы. Пробы восьми членов команды дали положительный результат, и два человека были госпитализированы. 

К сегодняшнему дню все выздоровели, и официальный срок карантина истек в выходные.

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