Карантин снят: застрявшее в Германии судно с эстонским экипажем может продолжать свой путь

Председатель правления Hansa Shipping Антс Ратас подтвердил, что больше случаев заболевания не выявлено и судно может свободно покинуть Росток.

«По поводу моторного судна Kaie я могу сказать, что карантин снят, и все люди здоровы. Сегодня в Германии выходной, но завтра судно будет загружено, а затем отправится в рейс», - заявил Ратас.

Экипаж грузового судна, прибывшего в Росток для загрузки груза удобрения, был проверен на коронавирус 16 мая, когда два члена экипажа пожаловались на симптомы. Пробы восьми членов команды дали положительный результат, и два человека были госпитализированы.