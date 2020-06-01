Вы его видели? Полиция ищет пропавшего 72-летнего Сулева

В последний раз близкие контактировали с Сулевом 29 мая около 18 часов, когда он ушел из дома. На нем была черная короткая куртка, синие джинсы, кроксы и черная с красной полоской вязаная шапка. Его рост около 170 см, у него худое телосложение. У него нет с собой телефона.

Сулев ежедневно употребляется лекарства и иногда он не в состоянии правильно воспринимать происходящее вокруг.

Полицейские проверили месте, где мог находиться Сулев, и побеседовали с его близкими. Но до сих пор Сулева найти не удалось.