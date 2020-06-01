Глава Tallinna Kaubamaja: радоваться совершенно нечему

Глава Tallinna Kaubamaja Рауль Пуусепп сказал, что, хотя чрезвычайное положение было снято в первой половине мая после периода, когда многие магазины были полностью закрыты, в ситуации с торговцами нет никаких поводов для радости.

"Сразу после открытия магазинов было заметно, что большое количество покупателей ждало открытия магазинов. В целом же за месяц поток покупателей и оборот в универмагах, а также в магазинах I.L.U., ABC KING и SHU были ниже, чем в мае прошлого года. Если мы также включим потери в марже сезонных товаров, то было бы неправильно говорить, что все хорошо или по-прежнему», - сказал Пуусепп.

Правда, радует развитие электронной коммерции. «Во всех наших интернет-магазинах удельный вес продаж, естественно, увеличился скачкообразно во время чрезвычайного положения. Мы вложили значительные средства в их развитие. На данный момент мы можем наблюдать спад и стабилизацию интернет-магазинов и постепенное восстановление физической торговли», - сказал Пуусепп.