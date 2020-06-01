С новыми поездами придется подождать: тендер Elron переносится на осень

Государственная железнодорожная компания пассажирских перевозок Elron в январе этого года объявила тендер на приобретение шести двухсистемных электричек с возможностью в будущем заказать еще десять дополнительных составов. Теперь же сроки проведения тендера перенесены с июня на сентябрь текущего года.