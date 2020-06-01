С новыми поездами придется подождать: тендер Elron переносится на осень

Государственная железнодорожная компания пассажирских перевозок Elron в январе этого года объявила тендер на приобретение шести двухсистемных электричек с возможностью в будущем заказать еще десять дополнительных составов. Теперь же сроки проведения тендера перенесены с июня на сентябрь текущего года.
Об этом свидетельствуют документы, подготовленные для проведения конкурса. Как предполагается, закупка будет двухэтапной — в ходе первого этапа предстоит подать ходатайство о паспорте закупки и подтверждение соответствия условиям квалификации. На втором этапе поставщик должен представить квалифицированному заказчику предложение подать предложение, сообщает BNS.
К сроку подачи ходатайств, то есть, к 26 марта, ходатайства подали два предприятия - Stadler и Škoda. Ходатайствующие могут представить предложение до 1 сентября включительно.
График основной поставки новых поездов увязан с процессом электрификации железной дороги в Эстонии, которую планируется завершить в 2024 году. Elron собирается выпустить новые поезда на линии в декабре 2024 года.