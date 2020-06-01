Пн, 1.06.2020
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  • Свежая сделка: эстонская компания Thermory приобрела финское предприятие по деревообработке

Свежая сделка: эстонская компания Thermory приобрела финское предприятие по деревообработке

Thermory AS juht võtab vastu EASi ekspordiauhinda

ФОТО: Mihkel Maripuu

Основанная на эстонском капитале компания Thermory, производящая термодревесину и материалы для сауны, полностью приобрела финского производителя древесных материалов Siparila.

Текущий владелец Siparila Юха Соякка присоединился к акционерам и наблюдательному совету Thermory. 

Осенью прошлого года Thermory объявила, что приобрела 62% финской лесопромышленной компании Siparila путем обмена акциями, став мажоритарным акционером компании. С дополнительным обменом акций Thermory стала единственным владельцем финской лесопромышленной компании.

Генеральный директор Thermory Симмо Соометс заявил в пресс-релизе, что решение в пользу дополнительного обмена акций было принято из-за тесного сотрудничества. «Мы тесно сотрудничали с командой Siparila в течение последних шести месяцев, и мы видим большой потенциал для совместного развития и расширения в будущем», - прокомментировал Соометс.

Thermory - это деревообрабатывающая компания, основанная в Эстонии в 1997 году, которая производит террасы, облицовочные плиты и материалы для саун с использованием технологии термообработки, созданной и запатентованной в Финляндии. Производственные подразделения компании расположены в Эстонии, Финляндии, Беларуси, а дочерняя компания-  в США.

Siparila - производственная компания, основанная в Финляндии в 2003 году, специализирующаяся на решениях для деревянного экстерьера и дизайна интерьера. Компания владеет четырьмя производственными подразделениями в Финляндии, на которых работают 150 человек. Годовой оборот Siparila составляет 35 миллионов евро, треть из которых приходится на экспорт.

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