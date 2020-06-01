На этой неделе начнется акция по очистке Чудского озера от старых рыболовецких сетей

Акция проходит в четверг и пятницу на этой неделе и затем продолжится еще в течение трех дней на следующей неделе, когда инспекторы будут искать и собирать старые сети, сообщил BNS пресс-секретарь инспекции окружающей среды.

Обычно поиск старых сетей сосредоточен больше в центральной части озера, где в сезон путины рыбаки ведут наиболее активный промысел, и поэтому потом там остается и больше сетей.

На следующей неделе инспекторам помогут и профессиональные рыбаки. Обычно часть бригад занимается только поиском старых сетей, другие бригады выбирают сети и доставляют их на берег.

Подобная акция очистки Чудского озера проводилась уже много лет подряд, в результате удается собрать более сотни километров старых ячеистых сетей.

Розыск и сбор старых сетей не входит в основные обязанности инспекции, однако такая акция имеет важное значение для защиты рыбных запасов. Ежегодно на озере устанавливают большое количество незаконных сетей, которые засоряют озеро, мешают рыбакам и представляют собой опасность и для рыбных запасов. Попавшая в сети рыба уходит с невыбранными сетями на дно и погибает.

Эти акции финансирует Центр исследований окружающей среды.