Наблюдательный совет Lufthansa одобрил принятие пакета госпомощи в 9 млрд евро

Наблюдательный совет Deutsche Lufthansa AG проголосовал за принятие пакета финансовой помощи объемом 9 млрд евро из государственного Фонда экономической стабильности (WSF), сообщается в пресс-релизе компании.
"Это было очень трудное решение. После активного обсуждения мы пришли к выводу, что согласны с предложением правления", - сказал председатель наблюдательного совета Lufthansa Карл-Людвиг Клей, слова которого приводятся в сообщении.
Правление Lufthansa одобрило принятие государственного пакета помощи в минувшую пятницу, 29 мая, согласившись на условия, выдвинутые Еврокомиссией (ЕК). Теперь, когда его утвердил наблюдательный совет, необходимо получить согласие антимонопольных органов и акционеров. Внеочередное общее собрание назначено на 25 июня.
"Мы рекомендуем нашим акционерам поступить так же, даже если это потребует от них существенного вклада в стабилизацию положения компании", - добавил Клей.