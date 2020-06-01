Наблюдательный совет Lufthansa одобрил принятие пакета госпомощи в 9 млрд евро

"Это было очень трудное решение. После активного обсуждения мы пришли к выводу, что согласны с предложением правления", - сказал председатель наблюдательного совета Lufthansa Карл-Людвиг Клей, слова которого приводятся в сообщении.

Правление Lufthansa одобрило принятие государственного пакета помощи в минувшую пятницу, 29 мая, согласившись на условия, выдвинутые Еврокомиссией (ЕК). Теперь, когда его утвердил наблюдательный совет, необходимо получить согласие антимонопольных органов и акционеров. Внеочередное общее собрание назначено на 25 июня.