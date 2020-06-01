Этой торговой сети кризис нипочем: интернет-продажи растут, словно открылось несколько гипермаркетов!

Cеть Coop подтвердила, что, несмотря на кризис, они смогли даже немного увеличить свой объем, а их интернет-магазины установили рекорды, пишет Postimees.
Мартин Мийдо, глава отдела коммуникаций Coop, подтвердил, что сразу после начала чрезвычайного положения интерес к электронному магазину стремительно рос, и этот рост продолжается по сей день.
«Если до начала чрезвычайного положения интернет-магазин [по объему продаж - ред.] был как один гипермаркет, то теперь мы словно открыли два или три дополнительных гипермаркета», - удовлетворенно сказал Мийдо. В интернет-магазине он не заметил большого падения и после окончания чрезвычайного положения.
«Cегодня мы доставляем заказы на дом и в продовольственные шкафы даже больше, чем в разгар кризиса, но покупательские корзины стали меньше, чем раньше», - сказал Мийдо.
В то же время в интернет-магазине стало больше покупателей - например, на прошлой неделе объем доставки на дом в Пярну удвоился. За последние два месяца восемь кооперативов Coop открыли электронные магазины.
В то же время, на оборот Coop кризис в целом не оказал существенного влияния кризис: хотя, возможно, от недели к неделе и были колебания, оборот в помесячном срезе, по словам Мийдо, показал небольшой рост. По его словам, в дополнение к электронным магазинам, рост произошел из-за того, что у них не так много магазинов в крупных торговых центрах - они открывались на собственной земле и больше в сельской местности; в результате, когда с распространением коронавируса люди ринулись из городов в сельскую местность, Coop также выиграл.