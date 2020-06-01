Этой торговой сети кризис нипочем: интернет-продажи растут, словно открылось несколько гипермаркетов!

Мартин Мийдо, глава отдела коммуникаций Coop, подтвердил, что сразу после начала чрезвычайного положения интерес к электронному магазину стремительно рос, и этот рост продолжается по сей день.

«Если до начала чрезвычайного положения интернет-магазин [по объему продаж - ред.] был как один гипермаркет, то теперь мы словно открыли два или три дополнительных гипермаркета», - удовлетворенно сказал Мийдо. В интернет-магазине он не заметил большого падения и после окончания чрезвычайного положения.

«Cегодня мы доставляем заказы на дом и в продовольственные шкафы даже больше, чем в разгар кризиса, но покупательские корзины стали меньше, чем раньше», - сказал Мийдо.

В то же время в интернет-магазине стало больше покупателей - например, на прошлой неделе объем доставки на дом в Пярну удвоился. За последние два месяца восемь кооперативов Coop открыли электронные магазины.